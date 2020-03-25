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Homie Tattoo studio: сделать тату и не пожалеть об этом

Homie Tattoo studio: сделать тату и не пожалеть об этом

Info Portal 272 0
Пожалуй, татуировка — один из лучших способов подчеркнуть свою индивидуальность, выразить жизненную позицию или просто украсить собственное тело. Сделать тату, даже если оно не первое, — ответственный шаг. Вы решились на него и теперь ищете мастера, который воплотит в жизнь эскиз вашей мечты или поможет вам нарисовать дизайн татуировки с нуля? Обратитесь в пражскую студию Homie Tattoo studio, где работают профессионалы тату и пирсинга.
Homie Tattoo studio: сделать тату и не пожалеть об этом

О Homie Tattoo studio

Студия Homie Tattoo была основана в Праге в 2016 году и с тех пор развивает свою деятельность и расширяет ассортимент услуг. В ней работают квалифицированные тату-мастера, у которых вы можете не только сделать новую татуировку любого размера по индивидуальному эскизу, но и провести коррекцию или перекрытие старой. Также среди сотрудников Homie Tattoo studio — сертифицированные пирсеры с медицинским образованием.

Работы мастеров можно посмотреть на сайте студии, а также в ее аккаунтах в FacebookInstagram и VK.

Работа Homie Tattoo studio в Праге

Студия находится в центре Праги по адресу V Jirchářích 1285/12, Нове-Место, Прага 2. Там вас ждет сочетание уютной и творческой обстановки с четким соблюдением гигиенических требований: Homie Tattoo Studio отвечает всем стандартам, использует только стерильные и одноразовые расходные материалы и регулярно проходит проверки.

Во время вашего визита вам будут рады предложить воду, чай или кофе, чтобы вы чувствовали себя комфортно. 

Сколько стоит сделать татуировку в Homie Tattoo Studio

Цена татуировки зависит от нескольких факторов, прежде всего от ее размера, сложности дизайна, продолжительности сеанса. Цветовая палитра и место расположения тоже имеют значение. Точная цена в каждом конкретном случае определяется индивидуально, но специалисты студии могут заранее сориентировать вас по приблизительной стоимости татуировки.

Так, минимальная цена начинается от 1 500 крон. Тату размером 10х10 см в большинстве случаев будет стоит от 1 500 до 7 000 крон, 15х15 см — от 5 000 до 10 000 крон.

Работа Homie Tattoo studio в Праге

Если у вас пока нет конкретного представления о будущей татуировке, вы можете записаться на бесплатную консультацию. Опытные тату-мастера подготовят для вас эскиз, который вы сможете вместе изменить и доработать, чтобы он полностью соответствовал вашим пожеланиям. Также на консультации вы сможете обсудить с мастером все интересующие вас вопросы, которые касаются тату или пирсинга.

Записаться на бесплатную консультацию в Homie Tattoo Studio можно онлайн или по телефону 777 926 123


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