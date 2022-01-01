15 проверенных онлайн-аптек в Чехии. На что обратить внимание?

Онлайн-аптеки — это быстро и практично, к тому же дешевле и более информативно в плане выбора, как говорят постоянные клиенты чешских онлайн-аптек в опросе компании STEM/MARK и журнала Pharma Profit.

Вот почему более 90 процентов людей в возрасте от 15 до 59 лет хоть иногда покупают у них лекарства, которые отпускаются без рецепта. Ориентировочно годовой оборот таких аптек составляет около трех миллиардов крон.

Однако, по данным того же опроса, противники онлайн-покупок лекарств возражают, что им нужна консультация фармацевта, они хотят лично осмотреть лекарства, а кроме того, лекарства по рецепту все еще приходится покупать лично в аптеке.

Редакция чешского издания MF DNES провела небольшое исследование, есть смысл покупать медицинские препараты в Интернете. Действительно ли это безопасно, быстро и дешево?



Онлайн-аптеки, прошедшие проверку:

— возможность резервирования рецептурных препаратов в отделении;

— бесплатный самовывоз возможен только в Остраве;

— высокая стоимость покупки при бесплатной доставке (2500 чешских крон).

— программа лояльности;

— мобильное приложение;

— ответа от онлайн-консультанта не поступило;

— доставка посылок на машине по Праге.

— возможность отслеживать статус заказа на сайте;

— быстрый ответ от онлайн-консультанта;

— выбранное лекарство отсутствовало на сайте.

— больше филиалов в Восточной Чехии;

— бесплатный самовывоз только в филиалах в Восточной Чехии.

— бесплатная доставка в Оломоуце;

— быстрая помощь в онлайн-чате;

— небольшой подарок к посылке;

— некоторые товары можно найти только через поиск;

— ограниченный график работы инфолинии и чата.

— собственная торговая марка продукции;

— большое количество отделений;

— программа лояльности;

— мобильное приложение;

— не пришел ответ от консультанта;

— выбранное лекарство отсутствовало.

— бесплатная доставка в Годонине;

— ограниченная работа информационной линии;

— продают также гомеопатические средства.

— возможность резервирования рецептурных препаратов в отделении;

— больше количество отделений;

— программа лояльности;

— мобильное приложение.

— много филиалов в Праге;

— на линии помощи никто не ответил.

— на вопрос с электронной почты не ответили;

— доставка только Чешской почтой, PPL или Zásilkovna;

— бесплатный cамовывоз возможен только в Простеёве.

— возможность заказать товары, которых нет на сайте, по телефону или электронной почте;

— бесплатный самовывоз только в Карловых Варах и Тоужими;

— сложно ориентироваться на сайте.

— нет возможности консультации онлайн;

— неработающая горячая линия;

— ограниченный выбор доставки (Чешcкая Почта, DPD);

— нет оплаты картой.

— 9 отделений для самовывоза;

— ограниченное предложение товаров;

— за самовывоз и оплату наличными просят доплату в размере 30 крон;

— онлайн-консультант не ответил на вопрос.

— широкий ассортимент товаров, в т.ч. препараты традиционной китайской медицины;

— бонусная система при регистрации;

— консультант не брал трубку;

— на электронное письмо не пришел ответ;

— доплата в размере 20 крон за самовывоз;

— большая стоимость покупки для бесплатной доставки.

— широкий ассортимент товаров, в том числе гомеопатических препаратов;

— не было ответа от консультанта;

— ограниченный выбор доставки (GLS, Zásilkovna) и оплаты;

— бесплатный самовывоз возможен только в Праге 10.

Что стоит знать про онлайн-аптеки в Чехии?

Консультант при онлайн-аптеке

«В каждой такой аптеке должен быть фармацевт или помощник фармацевта, который отвечает за эту услугу. Клиент должен иметь возможность поговорить со специалистом или написать ему и проконсультироваться с ним о влиянии безрецептурных лекарств и пищевых добавок», — объясняет президент Чешской палаты фармацевтов Любомир Чудоба.

Лекарства привезут домой до 3-х дней

Конечно, есть и другие обязательства, которые должны выполнять аптеки. Знаете ли вы, например, что заказанные товары должны быть отправлены покупателю не позднее, чем через 48 часов после получения заказа, чтобы он получил все не более чем через три дня?

Конечно, отсюда следует, что нет смысла покупать одну коробку аспирина и сироп от кашля при острой ангине, быстрее и экономичнее пойти в аптеку на углу. Тем не менее, для покупок по акции, объемных посылок или товаров несколько более деликатного характера (например, иногда предлагается бесплатная доставка в режиме «конфиденциальной доставки») онлайн-аптека является идеальным решением.

Пока без рецепта

Основным законодательным ограничением, которое, по мнению владельцов аптек, препятствует масштабированию их бизнеса, является невозможность заказа каких-либо рецептурных препаратов, даже если пациент забирает их в аптеке лично. Единственная выгода, которую фармацевты могут предложить людям, — это онлайн-бронирование лекарств, отпускаемых по рецепту.

Тем не менее, по данным Чешской палаты фармацевтов, еще есть возможности для развития интернет-услуг. «В будущем создание выездной службы фармацевта может стать подходящим вариантом для маломобильных пациентов. Именно у этих пациентов нет другой альтернативы, чтобы забрать свои лекарства», — считает Любомир Чудоба.



Источник: akcniceny.cz

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