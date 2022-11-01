Как это по-чешски: аналоги лекарств в Чехии

Ношпы и арбидола в чешской аптеке, как бы вы ни искали, не найти. Многим иностранцам трудно отыскать привычное лекарство в аптеке, не зная, как оно правильно называется на чешском языке. Разобраться в чешских медикаментах вам поможет наш небольшой аптечный гайд.

В чешских аптеках вам не удастся найти ряд привычных для нас лекарственных препаратов. К счастью, в Чехии есть множество аналогов, которые выпускают как местные фармакологические производства, так и европейские компании.

Стоит отметить, что в аптеках Европы вам не продадут антибиотики и сильные лекарственные препараты без рецепта. Но основная масса необходимых лекарств продается в свободном доступе. Обратите внимание и на то, что в Чехии крайне мало круглосуточных аптек. Найти нон-стоп-аптеки можно в медицинских учреждениях.

Зато есть масса аптек, которые работают онлайн. Приведем несколько примеров: Lekarna.cz, DrMax.cz, Chytralekarna.cz. Онлайн-аптеки — это быстро и практично, к тому же дешевле и более информативно в плане выбора. Но есть на что обратить внимание при покупке лекарств в онлайн-аптеке, об этом вы можете узнать из нашего ранее опубликованного материала. Ссылка — здесь.

Вернемся к чешским аналогам привычных нам медикаментов. Найти аналог нужного лекарства можно самостоятельно, узнав его основное действующее вещество и найдя схожие продукты местной фармацевтики, или обратившись к лечащему врачу.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

При головной боли лучше всего поможет Paralen, который вы найдете в каждой чешской аптеке. Также можно приобрести следующие препараты: Brufen, Ibalgin, Valetol, Nurofen, Nalgesin или Acylpyrin.

ТЕМПЕРАТУРА

От температуры вам поможет Aspirin Complex, который необходимо комбинировать с обильным теплым питьем. Также отличным лекарственным средством является уже указанный выше Paralen. Еще могут помочь: Coldrex, Paracetamol, Nurofen, Panadol, Acylpyrin и Diclofenac.

НАСМОРК

От насморка вам отлично поможет травяной препарат Sinupret от европейской компании Bionorica. Также можно приобрести препараты Olynth, Sinex, Sanorin, Otrivin.

КАШЕЛЬ И БОЛЬ В ГОРЛЕ

От боли в горле в аптеках продают привычные нам леденцы Strepsils, местные чаще всего покупают Septolete. Помимо этого можно купить различные препараты от кашля и боли в горле: Mucosolvan, Bromhexin, Kaloba, Stoptussin, Sinecod, Bronchipret, Thymomel, Prospan.

РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА

C проблемами желудочно-кишечного тракта вам может помочь Smecta, Omeprazol, Enterol, Kreon, Pangrol, Espumisan. Активированный уголь в Чехии продается под названием Сarbo medicinalis. От расстройства желудка покупайте знакомый и эффективный Imodium.

КОЛИКИ И СПАЗМЫ

При коликах и спазмах вместо ношпы поможет Iberogast, Espumisan или Dulcolax.

АЛЛЕРГИЯ

Побороть симптомы аллергии помогут препараты Zodac, Fenistil, Zenaro, Claritine, Cetixin и Allergodil.

ТОШНОТА

Отличным средством при укачивании в транспорте служит Kinedryl.

Данная статья носит характер рекомендации и не является руководством к самолечению. При первом удобном случае обратитесь за советом к своему терапевту.

От редакции 420on.cz желаем вам здоровья!

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Вступите в группу Facebook