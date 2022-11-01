Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Здоровье
Как это по-чешски: аналоги лекарств в Чехии

Как это по-чешски: аналоги лекарств в Чехии

Партнер рубрики:
Maria Hard
19 января
13:07
2016
Ношпы и арбидола в чешской аптеке, как бы вы ни искали, не найти. Многим иностранцам трудно отыскать привычное лекарство в аптеке, не зная, как оно правильно называется на чешском языке. Разобраться в чешских медикаментах вам поможет наш небольшой аптечный гайд.

Как это по-чешски: аналоги лекарств в Чехии

В чешских аптеках вам не удастся найти ряд привычных для нас лекарственных препаратов. К счастью, в Чехии есть множество аналогов, которые выпускают как местные фармакологические производства, так и европейские компании.

Стоит отметить, что в аптеках Европы вам не продадут антибиотики и сильные лекарственные препараты без рецепта. Но основная масса необходимых лекарств продается в свободном доступе. Обратите внимание и на то, что в Чехии крайне мало круглосуточных аптек. Найти нон-стоп-аптеки можно в медицинских учреждениях.

Зато есть масса аптек, которые работают онлайн. Приведем несколько примеров: Lekarna.cz, DrMax.cz, Chytralekarna.cz. Онлайн-аптеки — это быстро и практично, к тому же дешевле и более информативно в плане выбора. Но есть на что обратить внимание при покупке лекарств в онлайн-аптеке, об этом вы можете узнать из нашего ранее опубликованного материала. Ссылка — здесь.

Вернемся к чешским аналогам привычных нам медикаментов. Найти аналог нужного лекарства можно самостоятельно, узнав его основное действующее вещество и найдя схожие продукты местной фармацевтики, или обратившись к лечащему врачу.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

При головной боли лучше всего поможет Paralen, который вы найдете в каждой чешской аптеке. Также можно приобрести следующие препараты: Brufen, Ibalgin, Valetol, Nurofen, Nalgesin или Acylpyrin.

ТЕМПЕРАТУРА

От температуры вам поможет Aspirin Complex, который необходимо комбинировать с обильным теплым питьем. Также отличным лекарственным средством является уже указанный выше Paralen. Еще могут помочь: Coldrex, Paracetamol, Nurofen, Panadol, Acylpyrin и Diclofenac.

НАСМОРК

От насморка вам отлично поможет травяной препарат Sinupret от европейской компании Bionorica. Также можно приобрести препараты Olynth, Sinex, Sanorin, Otrivin.

КАШЕЛЬ И БОЛЬ В ГОРЛЕ

От боли в горле в аптеках продают привычные нам леденцы Strepsils, местные чаще всего покупают Septolete. Помимо этого можно купить различные препараты от кашля и боли в горле: Mucosolvan, Bromhexin, Kaloba, Stoptussin, Sinecod, Bronchipret, Thymomel, Prospan.

РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА

C проблемами желудочно-кишечного тракта вам может помочь SmectaOmeprazol, Enterol, Kreon, Pangrol, Espumisan. Активированный уголь в Чехии продается под названием Сarbo medicinalis. От расстройства желудка покупайте знакомый и эффективный Imodium.

КОЛИКИ И СПАЗМЫ

При коликах и спазмах вместо ношпы поможет Iberogast, Espumisan или Dulcolax.

АЛЛЕРГИЯ

Побороть симптомы аллергии помогут препараты Zodac, Fenistil, Zenaro, Claritine, Cetixin и Allergodil.

ТОШНОТА

Отличным средством при укачивании в транспорте служит Kinedryl.

Данная статья носит характер рекомендации и не является руководством к самолечению. При первом удобном случае обратитесь за советом к своему терапевту.
От редакции 420on.cz желаем вам здоровья!

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 
Facebook
Instagram
Вступите в группу Facebook

 



читайте по теме
Assets
18 января
12:53
1497
Общество
Глава Минздрава Чехии: лекарств хватит для всех, детский сироп Nurofen уже поступил в продажу
Assets
16 января
15:18
11527
Здоровье
15 проверенных онлайн-аптек в Чехии. На что обратить внимание?
Assets
30 декабря
08:46
2626
Коронавирус
Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января
Assets
21 декабря
13:22
1409
Экономика
«Нурофен» для детей уже в Чехии. Когда лекарство можно будет купить в аптеках?
Последние новости:
Assets
21 января
15:31
644
Общество
Чешская бюрократия: у беженцев нет документов о пересечении границы, из-за этого нет страховки, а дети не могут ходить в школу
Assets
21 января
11:06
2200
Экономика
Дорогие авиабилеты в Чехии как новый стандарт. Почему стоит лететь из соседних стран?
Assets
21 января
09:14
1167
Экономика
Чешские СМИ: большинство западных компаний продолжают успешно вести бизнес в России
Assets
20 января
20:15
1603
Общество
В Чехии полиция разыскивает 17-летнюю девушку из Украины, она ушла из дома 17 января
Assets
20 января
17:51
2756
Общество
Прага: мужчина хотел помочь принести воды. Теперь он парализован и борется за жизнь в больнице
Assets
20 января
15:53
1970
Общество
Метеорологи предупреждают: в Чехии ожидается сильный снегопад
Assets
20 января
13:39
1404
Политика
Выборы президента в Чехии: более 80% избирателей намерены принять участие во втором туре
Assets
20 января
12:10
1287
Общество
Женщину, на которую с ножом напал преступник в Праге, спас уникальный 80-минутный массаж сердца
Assets
20 января
10:29
982
Экономика
Хорошие новости. «Возможно, мы избежим рецессии», — говорит президент Торгово-промышленной палаты Чехии
Assets
20 января
09:06
1599
Общество
Молодые люди в Чехии не хотят работать сверхурочно, или Что такое Quiet quitting


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес