Этот препарат для снижения веса опасен для жизни. Верните его в аптеку, призывает Минздрав
25 октября 2023
20:30
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Министерство здравоохранения Чехии совместно с Государственным институтом контроля лекарственных средств (SÚKL) предостерегает население от использования препарата Ozempic, если он был приобретен не в аптеке, а через интернет. В ЕС обнаружены поддельные препараты, использование которых может быть очень опасным и угрожает жизни пациентов. Инъекционный препарат для лечения диабета 2-го типа также используется для лечения ожирения.
«Приобретая препарат не через фармацевта, гражданин подвергает себя риску для здоровья, который может быть очень серьезным из-за потенциально отличного от оригинального препарата состава и может потребовать немедленной госпитализации по опасным для жизни причинам», — предупреждают в министерстве, призывая возвращать в аптеку упаковки Ozempic, купленные в интернете.
За передачу препарата в аптеку наказание не предусмотрено, подчеркнули в министерстве.
Препарат стал популярен благодаря тому, что с его помощью можно похудеть, хотя в первую очередь он предназначен для диабетиков. Препарат помогает снизить и стабилизировать уровень сахара в крови.
Интерес к нему со стороны населения вызвал некоторое время назад дефицит поставок.
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