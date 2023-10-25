Этот препарат для снижения веса опасен для жизни. Верните его в аптеку, призывает Минздрав

«Приобретая препарат не через фармацевта, гражданин подвергает себя риску для здоровья, который может быть очень серьезным из-за потенциально отличного от оригинального препарата состава и может потребовать немедленной госпитализации по опасным для жизни причинам», — предупреждают в министерстве, призывая возвращать в аптеку упаковки Ozempic, купленные в интернете.

За передачу препарата в аптеку наказание не предусмотрено, подчеркнули в министерстве.

Препарат стал популярен благодаря тому, что с его помощью можно похудеть, хотя в первую очередь он предназначен для диабетиков. Препарат помогает снизить и стабилизировать уровень сахара в крови.

Интерес к нему со стороны населения вызвал некоторое время назад дефицит поставок.