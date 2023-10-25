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Этот препарат для снижения веса опасен для жизни. Верните его в аптеку, призывает Минздрав

Новости 420on
25 октября 2023
20:30
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Министерство здравоохранения Чехии совместно с Государственным институтом контроля лекарственных средств (SÚKL) предостерегает население от использования препарата Ozempic, если он был приобретен не в аптеке, а через интернет. В ЕС обнаружены поддельные препараты, использование которых может быть очень опасным и угрожает жизни пациентов. Инъекционный препарат для лечения диабета 2-го типа также используется для лечения ожирения.
«Приобретая препарат не через фармацевта, гражданин подвергает себя риску для здоровья, который может быть очень серьезным из-за потенциально отличного от оригинального препарата состава и может потребовать немедленной госпитализации по опасным для жизни причинам», — предупреждают в министерстве, призывая возвращать в аптеку упаковки Ozempic, купленные в интернете. 
 
За передачу препарата в аптеку наказание не предусмотрено, подчеркнули в министерстве. 
 
Препарат стал популярен благодаря тому, что с его помощью можно похудеть, хотя в первую очередь он предназначен для диабетиков. Препарат помогает снизить и стабилизировать уровень сахара в крови. 
 
Интерес к нему со стороны населения вызвал некоторое время назад дефицит поставок. 
Чехия лекарства Аптеки интернет
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