Обязательный медосмотр пожилых водителей в Чехии будут проводить позже

«На основании предложения и экспертной оценки Министерства здравоохранения мы согласились повысить возраст для регулярного осмотра пожилых людей с 65 до 70 лет», — подтвердил представитель Министерства транспорта Франтишек Емелька. После 70 лет водители должны будут проходить осмотр каждые два года.



Это аналогично Великобритании, где обязательный медицинский осмотр водителей начинается в этом возрасте и повторяется каждые три года. В Дании водительские права также действительны до 70 лет, после чего их необходимо продлевать, что предполагает посещение врача. Однако многие страны не требуют обязательных проверок в этом возрасте.



В настоящее время чехи должны проходить обязательный осмотр, чтобы сохранить свои права, в 65 лет, затем в 68 лет и далее каждые два года.



Однако в обмен на это Министерство транспорта, возглавляемое Мартином Купкой (ODS), хочет, чтобы сектор здравоохранения продвигался вперед по пути цифровизации. Это поможет облегчить жизнь водителям и избавить их от необходимости носить с собой бумажные справки о пригодности к вождению.



«Условие состоит в том, что Министерство здравоохранения создаст реестр, из которого информация о состоянии здоровья пожилых людей будет отправляться в реестр водителей. Там, например, полиция сможет проверять его прямо на дороге с помощью удаленного доступа», — объясняет Емелька.



Это будет выгодно и врачам общей практики. Сегодня, если они обнаруживают, что кто-то не годен к вождению, им приходится сообщать об этом по почте в офис по месту жительства. Транспортное ведомство хочет иметь возможность отправлять эту информацию в регистр онлайн, что избавит от бумажной волокиты. Это может произойти с июля 2026 года. «Это зависит от законодательного процесса со стороны министерства здравоохранения», — добавил пресс-секретарь.



Признаки деменции

Взрослые врачи общей практики приветствуют это намерение, не в последнюю очередь потому, что бумажная волокита будет устранена. «Я думаю, это хорошо. Мы также поддерживаем это изменение, учитывая, что пенсионный возраст и продолжительность жизни растут», — сказал редакции Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики.



Он подчеркнул, что даже без экзамена на вождение профилактические осмотры обязательны для людей старше 65 лет. Комплексные обследования, в ходе которых проверяются, в частности, слух или острота зрения, включают также так называемый мини-тест на когнитивные функции, который помогает выявить раннее начало деменции или болезни Альцгеймера.



«Несомненно, будет расти число людей, страдающих одновременно несколькими заболеваниями и принимающих больше лекарств. Число немощных пожилых людей увеличится, и заболеваемость возрастет», — сказала ранее врач-гериатр Божена Юрашкова по поводу повышения пенсионного возраста.



Вместе с тем по ряду пунктов осмотр для водительских прав копирует программу профилактической медицины. Однако в нем больше внимания уделяется состоянию хронических заболеваний человека и тому, может ли он из-за них поставить под угрозу свою безопасность или безопасность окружающих. Например, препятствием может стать сердечная недостаточность, серьезные расстройства сна или эпилепсия.



«Логичнее было бы определять время реакции водителей, независимо от возраста», — утверждает министр Властимил Валек, поддержавший введение возрастного ограничения. По его словам, у более молодых людей также могут быть вышеупомянутые проблемы со здоровьем, но их не проверяют так строго.



Большую угрозу представляют молодые

Парадокс заключается в том, что начинающие водители представляют гораздо больший риск. Данные Департамента транспорта показывают, что пожилые люди старше 65 лет даже не входят в число самых распространенных виновников серьезных травм и смертей.



В пересчете на 1 000 владельцев водительских прав люди в возрасте от 65 до 74 лет были наравне с теми, кому за 30. В случае с травмами, полученными по вине водителей, их положение даже немного улучшилось.



«Наше внимание в основном направлено на противоположный конец спектра, то есть на начинающих, обычно самых молодых водителей, которые действительно являются самой рискованной группой», — добавил Емелька.



С этого года начинающие водители могут садиться за руль с 17 лет, но под присмотром опытного наставника, что должно повысить безопасность дорожного движения.