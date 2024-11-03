Медицинские требования к водителям будут смягчены

С нового года изменятся медицинские показания для выдачи или лишения водительских прав.





«В главе, касающейся заболеваний, нарушений или состояния слуха, будет внесена корректировка в критерии оценки водителей, где требования для получения водительских прав будут смягчены на основании медицинских разработок», — подтвердил Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.



Если в первоначальной редакции постановления водитель должен понимать устную речь на расстоянии не менее пяти метров даже с помощью медицинского прибора, то новое требование заключается лишь в «восприятии звуков» определенной интенсивности.



Что касается психических заболеваний, то были изменены критерии получения водительских прав для людей с расстройством спектра синдрома Аспергера в свете медицинских достижений и изменений в мировоззрении. От расстройства страдают такие известные личности, как шведская активистка Грета Тунберг.



В то время как в Чехии этот диагноз автоматически исключает возможность получения водительских прав, новый порядок вождения теперь будет зависеть от результатов профессионального обследования.



В случае заболевания, вызванного пагубным употреблением психоактивных веществ, в том числе алкоголя, планируется расширить полномочия врача. После трех месяцев, которые являются предлагаемым минимальным сроком полного отказа от употребления, врач будет продолжать определять продолжительность безопасного периода ожидания в индивидуальном порядке.



Ответственность врача



Внести изменения в законодательство Чехию также обязывают уже действующие директивы ЕС, направленные на устранение дискриминации в отношении инвалидов. Однако детали еще могут быть изменены. Остается еще ряд замечаний.



Если в Чехии диагноз автоматически исключает возможность получения водительских прав, то теперь это будет зависеть от заключения профессиональной экспертизы.



«Все, что связано с заболеваниями и состояниями здоровья, находится в ведении Министерства здравоохранения. Ответственность за решение вопроса о том, пригоден ли человек к вождению с медицинской точки зрения, лежит на терапевте. Точно так же врач определяет, является ли человек непригодным или условно пригодным», — сказала пресс-секретарь министерства транспорта Алена Мюль.



Согласно информации, министерство транспорта в целом согласно с изменениями, но есть возможность для обсуждения, например, длительности периода отказа от алкоголя и наркотиков.



Врачи выдают заключение о медицинской пригодности при первом обращении за водительскими правами, а для пожилых людей старше 65 лет — при регулярных осмотрах. Они обязаны сообщать властям, если изменения в состоянии здоровья пациента ограничивают его способность управлять автомобилем.