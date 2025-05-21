Рак в 30 лет. Число молодых онкобольных в Чехии растет

Новости 420on 21 мая 2025 10:30 1074

Число молодых пациентов с онкологическим диагнозом растет: за последние 15 лет в Чехии их число выросло на четверть. Наблюдается рост заболеваемости раком прямой кишки, а также молочной железы и щитовидной железы у людей моложе 45 лет. Диагноз иногда застает врасплох даже врачей.