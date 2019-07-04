Жижковская телебашня отправится в космос

20 и 21 июля 2019 года ровно в 22:17 Жижковская телебашня с помощью видеопроекции превратится в ракету. Группа молодых энтузиастов через 50 лет после первого полета на Луну виртуально воссоздаст старт «Аполлона-11».

В этом году человечество отмечает юбилейную памятную дату — 50 лет с момента первого полета человека на Луну, который состоялся 16-24 июля 1969 года. «Аполлон-11» (англ. Apollo 11), американский пилотируемый космический корабль, совершил посадку на поверхность другого небесного тела впервые в истории. 20 июля 1969 года в 20:17:39 командир экипажа Нил Армстронг и пилот Баз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия.

В Праге группа энтузиастов решила виртуально, с помощью специальных проекторов, воспроизвести это памятное событие. Проект получил название «Луна 50: обратно на Луну». Организовать шоу помогла компания MVP events.

Проекцию можно будет увидеть два вечера подряд, 20 и 21 июля. В качестве места проведения выбрали Жижковскую телебашню, так как она напоминает космический корабль формой и размерами. Организаторы праздника с помощью видеомаппинга воспроизведут фактическое начало полета в 1969 году.

Также в программу космического праздника войдет концерт (начало в 19:00), публичный показ фильма о важных этапах миссии «Апполона-11», включая высадку на Луну и приводнение в Тихом океане.

Подробности можно узнать на сайте проекта.