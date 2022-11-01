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ФОТО: «Снег — не беда!». Как работники пражского аэропорта размораживали самолеты

ФОТО: «Снег — не беда!». Как работники пражского аэропорта размораживали самолеты

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 декабря
15:49
359
Пока автолюбители стояли в пробках, аэропорт имени Вацлава Гавела работал как ни в чем ни бывало! Посмотрите, как слаженно сработали работники аэропорта в понедельник.

ФОТО: «Снег — не беда!». Как работники пражского аэропорта размораживали самолеты

В то время как на некоторых чешских дорогах снег поверг водителей в ужас, работа аэропорта имени Вацлава Гавела проходила так гладко, будто никакого снега и нет.

Чтобы работа аэропорта не останавливалась придется хорошенько потрудиться. Снег с взлетно-посадочных полос убирают две снегоуборочные машины, которые передвигаются по взлетно-посадочным полосам.

Машины постоянно перемещаются и применяются там, где они необходимы.

Транспортные средства организованно едут друг за другом. Сначала убирается снег, затем дорога чистится щеткой и продувается.

Работа машин должна точно координироваться с диспетчерского пункта, чтобы машины не оказались на взлетно-посадочной полосе, по которой движется, садится или взлетает самолет.

Обычная дорожная соль в аэропорту не разрешена, поэтому поверхность потом обрабатывается специальной антифризной смесью.

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Должен быть обработан каждый квадратный метр.

 

Все движения точно и строго скоординированы.

В холодное время самолеты обрабатывают жидкостью, удаляющей обледенение, а также выполняющей функцию профилактики его образования в полете.

Слой льда, который в противном случае оседал бы на поверхности самолета, ухудшил бы аэродинамические свойства и увеличил вес самолета.

Обледенение также может привести к ошибкам в отображении важных полетных данных.

Обычная процедура заключается в том, чтобы сначала нанести жидкость, которая разморозит иней.

Затем вторая жидкость воздействует таким образом, что не допускает дальнейшего образования льда.

Обработка самолета занимает всего несколько минут.

На одно воздушное судно расходуется от 200 до 700 литров жидкости, в зависимости от размера.

Единственными серьезными задержками в понедельник были рейсы из Лондона или в Лондон, но они были вызваны ситуацией в британской столице.

Метеорологи аэропорта могут очень точно предсказать снегопад даже за несколько дней.

 

Источник: seznamzpravy

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