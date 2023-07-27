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В Чехии растет интерес к электромобилям. Скоро выбора больше не будет

Новости 420on
27 ИЮЛЯ 2023
18:30
1096
Представитель Škoda Auto Павел Йина связывает рост продаж с развитием зарядной инфраструктуры. Он дал понять, что в будущем в Чехии больше не будет выбора между электричеством и бензином. «В будущем мы планируем производить либо электромобили, либо электрические компоненты на всех наших заводах», — отметил он.
Электромобилей в Евросоюзе продается уже больше, чем дизельных автомобилей. Не так быстро, как во многих других странах ЕС, но интерес к электромобилям растет и в Чехии. Дилеры связывают это с развивающейся сетью зарядных станций. То, что она не так велика, как в некоторых других странах, связано в основном с высокой ценой электромобилей.
 
 Автомобили с надписью «EL» на регистрационном знаке — далеко не редкость в Чехии, но они пока не правят дорогами. Это видно и по продажам Škoda, чьи электромобили в основном отправляются в Германию и Великобританию.
 
 В первом полугодии количество проданных в Чехии электромобилей увеличилось более чем в два раза и составило около 3 000. Однако, хотя в ЕС уже продается больше электромобилей, чем дизельных автомобилей, Чехия пока заметно отстает. В частности, в первом полугодии было продано в 20 раз больше бензиновых автомобилей, чем чисто электрических, и в 9 раз больше дизельных.
 
 По словам Йозефа Покорного, секретаря Ассоциации импортеров автомобилей, интерес к электромобилям в Чехии невысок даже по сравнению с аналогичными по размеру и богатству или более бедными странами. В Румынии или Португалии, по его словам, эти показатели значительно выше.
 
 На пути увеличения продаж электромобилей стоит высокая цена, которую автопроизводители обещают снизить, но пока этого не происходит. В Чехии электрические модели продаются на две трети, а иногда и в два раза дороже, чем соответствующие автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
 
 Представитель Škoda Auto Павел Йина связывает рост продаж с развитием зарядной инфраструктуры. Он дал понять, что в будущем в Чехии больше не будет выбора между электричеством и бензином. «В будущем мы планируем производить либо электромобили, либо электрические компоненты на всех наших заводах», — отметил он.
 
 К 2026 году Skoda планирует предложить еще шесть полностью электрических автомобилей. Hyundai, чей завод работает в Носовице, также планирует расширить свой модельный ряд. «В этом году более 40% автомобилей либо чисто электрические, либо гибридные, либо подключаемые гибриды, и эта доля продолжит расти», — заявил представитель компании Петр Михник.
 
 Гибридные силовые агрегаты привлекают клиентов и другого автопроизводителя, работающего в Чехии, — Toyota. По словам его генерального директора Мартина Пелешки, интерес к этой технологии проявляют как компании, так и частные клиенты.
 
 «Если посмотреть на общую группу электрифицированных автомобилей, то в Toyota они составляют уже более 70%, а в Lexus — более 90%», — отметил он. В прошлом году компания также начала предлагать водородные автомобили на чешском рынке, однако в Чехии существует серьезная проблема с водородом: здесь всего две общественные заправочные станции.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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