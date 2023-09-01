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Электромобиль: не просто авто, но и идеология, — комментарий чешского эксперта

6 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
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Анастасия Князева
В июне 2021 года планы ЕС на путь к углеродной нейтральности оказались под угрозой: 171 ученый, преимущественно из Германии, Австрии и Швейцарии, направил Еврокомиссии открытое письмо с призывом прекратить одностороннюю поддержку электромобилей. Один из двух чешских соавторов этого письма — профессор Ян Мацек, специалист в области энергетических машин и оборудования, преподаватель Чешского технического университета.
На вопрос о мотивации подписания письма Мацек отмечает: «Письмо поднимает важный вопрос о разнообразии подходов к снижению выбросов парниковых газов. Нельзя на уровне идеологии диктовать единственно верное решение. Электромобильность имеет как свои преимущества, так и слабые стороны. Электромобиль, без сомнения, эффективен для городского использования, особенно на короткие расстояния в районе 50-60 км. Он также способствуют снижению локального загрязнения, в частности, от несгоревших углеводородов. Однако полный переход на электромобили еще далек, особенно с учетом их высокой стоимости из-за аккумуляторов.»

Он добавляет: «В нашем письме мы подчеркиваем значение технологического нейтралитета: политики должны устанавливать общие рамки, а конкретные технические решения — это зона ответственности специалистов. Необходимо разработать несколько альтернатив, чтобы естественным путем выбирать наилучший вариант».

Еврокомиссия настойчиво стимулирует переход на электромобили. Согласно новому регламенту, если автопроизводитель не соблюдает установленный средний предел выброса CO2 в 95 граммов на километр, на него налагается штраф. Странно или нет, но штраф также связан с числом 95: 95 евро за каждый грамм превышения на каждый проданный автомобиль. Большие производители, такие как Škoda, рискуют заплатить миллиарды в виде штрафов.

Для компаний решение очевидно: уменьшить возможные штрафы. Даже если европейское государство не предоставляет субсидии на покупку электромобилей, производители сами решают субсидировать их, перераспределяя прибыль от продажи обычных машин. Это своего рода балансировка: увеличивать цену на обычные автомобили и снижать стоимость электромобилей, делая их более привлекательными для покупателей.

Однако, интересное последствие этой политики – стимулирование производства электрических внедорожников и автомобилей премиум-класса. В таких машинах стоимость и вес батареи легче "скрыть". Кроме того, у внедорожников больше места для размещения батареи, что позволяет увеличить автономность. И, конечно, богатые клиенты, которые обычно покупают дорогие автомобили, скорее всего, купят и электромобиль.

Таким образом, вместо популяризации электромобилей для города, существующее регулирование стимулирует выпуск больших и дорогих электрических машин. В результате, маленькие электромобили, которые были бы идеальными для городских условий, практически отсутствуют на рынке.





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Автомобили Европа

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