В Праге умерла женщина. До сих пор ее никто не ищет

С 21 июля полиция пытается выяснить личность этой женщины. Сотрудникам не удалось найти родственные связи в базе данных ДНК, не удалось установить ее личность по слепкам зубов. Ничего не дали и проверки: были контактированы близлежащие медицинские учреждения, отделения социальных служб, службы престарелых, а также изучалось место, где была найдена женщина.



На данный момент женщину никто не ищет, поэтому полицейские просят помощи у населения. «Если вы узнали эту женщину или знаете, где она жила, пожалуйста, передайте любую информацию по номеру 158», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.









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