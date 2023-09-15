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В Праге умерла женщина. До сих пор ее никто не ищет

Анастасия Князева
18 сентября 2023
23:00
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Пражские детективы не могут установить личность женщины, которая была найдена лежащей без сознания у дома № 85 по Виноградской улице. Спасатели оказали ей помощь при гипогликемическом шоке и доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, она скончалась. Поскольку при ней не было ни документов, ни личных вещей, сыщики тщетно пытаются установить ее личность.
С 21 июля полиция пытается выяснить личность этой женщины. Сотрудникам не удалось найти родственные связи в базе данных ДНК, не удалось установить ее личность по слепкам зубов. Ничего не дали и проверки: были контактированы близлежащие медицинские учреждения, отделения социальных служб, службы престарелых, а также изучалось место, где была найдена женщина. 

На данный момент женщину никто не ищет, поэтому полицейские просят помощи у населения. «Если вы узнали эту женщину или знаете, где она жила, пожалуйста, передайте любую информацию по номеру 158», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.


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полиция Прага

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