ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
В Праге умерла женщина. До сих пор ее никто не ищет
18 сентября 2023
23:00
147
Пражские детективы не могут установить личность женщины, которая была найдена лежащей без сознания у дома № 85 по Виноградской улице. Спасатели оказали ей помощь при гипогликемическом шоке и доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, она скончалась. Поскольку при ней не было ни документов, ни личных вещей, сыщики тщетно пытаются установить ее личность.
С 21 июля полиция пытается выяснить личность этой женщины. Сотрудникам не удалось найти родственные связи в базе данных ДНК, не удалось установить ее личность по слепкам зубов. Ничего не дали и проверки: были контактированы близлежащие медицинские учреждения, отделения социальных служб, службы престарелых, а также изучалось место, где была найдена женщина.
На данный момент женщину никто не ищет, поэтому полицейские просят помощи у населения. «Если вы узнали эту женщину или знаете, где она жила, пожалуйста, передайте любую информацию по номеру 158», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
На данный момент женщину никто не ищет, поэтому полицейские просят помощи у населения. «Если вы узнали эту женщину или знаете, где она жила, пожалуйста, передайте любую информацию по номеру 158», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16 СЕНТЯБРЯ 2023
16:45
3425
15 СЕНТЯБРЯ 2023
19:30
875
15 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
1444
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
18 СЕНТЯБРЯ 2023
20:30
608
18 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
294
18 СЕНТЯБРЯ 2023
18:03
849
18 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
294
18 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
953
18 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
1119
18 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
575
18 СЕНТЯБРЯ 2023
11:00
966
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.