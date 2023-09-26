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В Чехии создается уникальная система: гидротехнические сооружения объединяют потребление воды и электроэнергии
27 сентября 2023
11:30
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Революционный проект гидроэлектростанции с насосным накопителем готовится в чешской столице. Пражское управление водоснабжения и канализации тестирует новый способ использования водной сети, который должен помочь устранить дисбаланс в энергосистеме.
В отличие от энергии воду легко хранить, а подземным трубам и резервуарам Праги можно придать новую функцию.
«Сейчас мы находимся на завершающей стадии тестирования. Мы пытаемся использовать пражскую водопроводную систему по принципу насосной станции», — заявил Петр Мркос, руководитель компании «Пражские водопроводы и канализации» (PVK), добавив, что трубы могут стать частью так называемого агрегатного блока, который поможет сгладить колебания в энергосистеме.
В периоды, когда электроэнергии в избытке, компания будет закачивать воду в расположенные выше резервуары, а в периоды, когда электроэнергия нужна всем, ее, напротив, не придется использовать для закачки и распределения воды.
Один миллион кубометров воды
Только в Праге компания PVK располагает 68 резервуарами общей емкостью почти миллион кубометров. «Это означает, что мы можем хранить воду и готовиться к тому, что энергии будет не хватать, и тогда мы прекратим перекачку. Наша главная цель — не экономическая выгода, которая, конечно, тоже есть, а в основном продвижение возобновляемых источников энергии», — сказал Мркос, добавив, что трубопроводы могут быть использованы для компенсации пиков в энергосистеме. «Мы хотим не столько производить энергию, сколько разгрузить энергосистему», — добавил он.
Пилотный проект представляет собой 2 МВт установленной мощности. «Мы присоединяемся к агрегатору, общая мощность которого составляет 20 МВт. После того как мы все протестируем, у нас есть другие насосные станции, которые мы готовы постепенно подключать. Мы захотим увеличить эту мощность», — поясняет Мркос.
Пилотный проект для Veolia
Благодаря использованию существующей инфраструктуры, то есть существующих трубопроводов и резервуаров для хранения воды, инвестиции необходимы только для модификации системы управления. Это обойдется в миллионы крон. «В настоящее время ведутся испытания, и мы рассчитываем начать эксплуатацию в течение следующего года», — добавляет Мркос.
Это уникальный продукт для компании Veolia, владеющей предприятием «Пражские водоканалы и канализации». «За рубежом никто не связывал потребление электроэнергии с потреблением воды подобным образом. У нас есть огромное преимущество: мы являемся частью группы, в которой есть продавец электроэнергии», — говорит Мркос.
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