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Строительство тоннеля от Праги до Бероуна обойдется в 50 миллиардов крон

Новости 420on
7 октября 2023
14:00
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Строительство современного и быстрого железнодорожного сообщения между Прагой и Бероуном ведется уже более 20 лет. За это время были разработаны десятки различных вариантов, и теперь, похоже, выбор сделан. Тоннель будет стоить 50 млрд крон. Он соединит Прагу-Смихов с Бероуном.
 Железнодорожная администрация передала в Министерство охраны окружающей среды документацию по оценке воздействия на окружающую среду. Вскоре министерство вернуло ее как недоработанную, но, по словам железнодорожной администрации, это были лишь формальные замечания. Менять технические решения не было необходимости, поэтому во второй половине сентября материал был возвращен в министерство. Теперь его выводов и оценки, вероятно, придется ждать несколько месяцев. За это время должны состояться общественные слушания. Если все пройдет успешно, строительство должно начаться в 2028 году. 
 
Подготовка тоннеля ведется так давно, что последней доступной видеовизуализации уже семь лет. 
 
«Туннель Тахловице — важное сооружение как для ускорения движения из Праги в Пльзень и далее в Германию, так и для усиления пропускной способности железной дороги в западном направлении. Линия вдоль реки Бероунка трещит по швам. Инвестиции полностью оправданны», — сказал министр Купка, отметив, что подготовка к строительству идет полным ходом. «Мы также работаем над подготовкой необходимых финансовых инструментов, причем не только на этот предвыборный период, но и на всю десятилетнюю перспективу», — добавил Купка. 
 
До Беруна за 13 минут 
 
Длина тоннеля составит почти 25 километров. «Он будет двухпутным и будет использоваться как для пассажирского, так и для грузового транспорта», — сообщила Právo пресс-секретарь Управления железных дорог Нела Фрибова. Предполагаемая максимальная скорость движения — до 200 километров в час. 30-километровый путь от Праги до Бероуна должен занимать 13 минут. Сейчас поездка занимает около получаса. 
 
Между двумя городами, помимо автомагистрали, есть две железнодорожные линии. Одна из них проходит через Лоденице, другая — через Карлштейн. Вторую линию сейчас начали ремонтировать. «Она никак не связана со строительством тоннеля, тоннель будет построен ближе к более северной линии, но это будет совершенно новый маршрут. Тоннель поможет разгрузить обе существующие линии», — сказала Фрибова. По ее словам, тоннель будет использоваться для поездов дальнего следования и экспрессов, а существующие линии сохранятся за пригородными поездами, которые делают несколько остановок на этом маршруте. 
 
Хотя строительство еще не началось и начнется не сразу, в железнодорожной администрации уже знают, что для обеспечения чрезвычайных ситуаций в таком длинном тоннеле, который должен стать уникальным в Чехии, потребуется специальный пожарно-спасательный поезд. 
 
Он будет состоять из нескольких вагонов, в том числе технического вагона, пожарного резервуара на 50 000 литров воды и почти 2 000 литров пены, аварийного и эвакуационного вагонов. Поезд должен разместиться на станции Бероун в отдельном здании новой железнодорожной пожарной части. 
 
Строительство тоннеля планируют завершить в 2036 году. По данным железнодорожной администрации, общая смета инвестиционных затрат на строительство составляет 46 млрд без учета НДС. 
 



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Чешские железные дороги Прага строительство Чехия поезда транспорт

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