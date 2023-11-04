Новое водительское удостоверение в Чехии теперь можно оформить онлайн. Что для этого нужно?

Об этом сообщило Министерство транспорта в своем пресс-релизе. Подача заявления в режиме онлайн займет лишь несколько минут, поскольку оно почти полностью заполнено. Заявителю остается только выбрать место, где он хочет получить новое удостоверение, или заполнить контактные данные для отправки уведомлений. Для получения новых водительских прав он может выбрать один из 206 офисов в муниципалитетах с расширенной юрисдикцией.





С помощью сайта Portál dopravy заинтересованные лица могут получить и другие услуги, связанные с транспортом, например зарегистрировать транспортное средство. «Мы работаем над предложением других услуг, так что граждане могут рассчитывать, например, на получение уведомлений об изменениях в списке штрафных баллов или подачу электронных заявлений на получение сведений о транспортном средстве», — сказал Карел Вахал, заместитель уполномоченного по цифровым технологиям Министерства транспорта.





Электронная заявка на получение водительского удостоверения существует уже два с половиной года. С момента запуска сайта Portál dopravy количество заявок увеличилось в три раза, и в настоящее время через него проходит около 1 600 заявлений в неделю. К 1 февраля 2025 года Министерство транспорта планирует перевести в цифровой формат все важные базы данных.





Со следующего года водителям не нужно будет носить с собой водительское удостоверение, но обязанность иметь этот документ и своевременно его продлевать не изменится.