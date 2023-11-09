Люди попытались предугадать, как GPT повлияет на их работу. Вот результаты

Четверо из десяти респондентов считают, что ИИ не повлияет на их работу. Почти четверть респондентов — 23% — еще не определились или сказали, что этот вопрос их не касается. Наиболее склонно ожидать влияния ИИ на их работу поколение до 34 лет — 56%.



Что касается инженеров-программистов, графических дизайнеров и журналистов, то более 70% респондентов ожидают хотя бы некоторого влияния ИИ на их работу. С другой стороны, наименьшего влияния ожидают юристы и преподаватели. Однако и здесь большинство считает, что эти профессии также будут затронуты изменениями.



Более половины опрошенных — 56% — полагают, что, хотя системы искусственного интеллекта не заменят журналистов, в ближайшие пять лет возникнут гибридные отношения между роботом и человеком. При этом еще весной 41% прогнозировал гибридные отношения между журналистами и искусственным интеллектом.



В Чехии, по данным опроса, интерес к чат-системе ChatGPT растет незначительно. Если в апреле этого года ее попробовали 15% человек, то в ноябре — на 6% больше. Основными пользователями чат-бота являются люди в возрасте до 24 лет. «С появлением генеративного искусственного интеллекта в популяции появляется новая разделительная линия, которая проходит в районе 30 лет», — говорит главный исследователь исследовательского проекта Вацлав Моравец с факультета журналистики FSV UK.



Наиболее распространенной причиной, побудившей людей попробовать ChatGPT, было любопытство (80%) или развлечение (70%). Почти пятая часть опрошенных пользователей (19%) заявили, что используют ChatGPT в качестве собеседника в минуты одиночества. Студенты чаще использовали ChatGPT для выполнения заданий на работе или в школе — более 80% опрошенных признались, что так они поступают.



«За последний год вокруг ChatGPT и его функциональности было много шумихи в СМИ, поэтому некоторые люди попробовали его из любопытства. Тем не менее, похоже, что, особенно для молодого поколения, эти системы могут стать новой нормой. Они более открыты для них и чаще всего не боятся экспериментировать с ними при наличии возможностей», — отметил Михал Корманяк из Ipsos.



ChatGPT считают полезной 69% тех, кто пробовал эту систему. Десятая часть людей, имевших опыт использования ChatGPT, убедилась в ее эффективности настолько, что пользуется ею несколько раз в день. С другой стороны, более трети людей, попробовавших систему, были разочарованы своим первым опытом и больше не пользуются ею.



В опросе, проведенном во второй половине октября этого года, приняли участие 1 025 респондентов старше 18 лет.