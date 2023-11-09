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Люди попытались предугадать, как GPT повлияет на их работу. Вот результаты
13 ноября 2023
15:30
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Треть чехов считают, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект окажет хотя бы небольшое влияние на их работу. Наибольшее влияние, по их мнению, будет оказано на профессии инженеров-программистов, графических дизайнеров и журналистов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с отделением журналистики факультета социальных наук Карлова университета (FSV UK). Данные также показывают, что пятая часть респондентов уже опробовала систему на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Семь из десяти считают ее полезной.
Четверо из десяти респондентов считают, что ИИ не повлияет на их работу. Почти четверть респондентов — 23% — еще не определились или сказали, что этот вопрос их не касается. Наиболее склонно ожидать влияния ИИ на их работу поколение до 34 лет — 56%.
Что касается инженеров-программистов, графических дизайнеров и журналистов, то более 70% респондентов ожидают хотя бы некоторого влияния ИИ на их работу. С другой стороны, наименьшего влияния ожидают юристы и преподаватели. Однако и здесь большинство считает, что эти профессии также будут затронуты изменениями.
Более половины опрошенных — 56% — полагают, что, хотя системы искусственного интеллекта не заменят журналистов, в ближайшие пять лет возникнут гибридные отношения между роботом и человеком. При этом еще весной 41% прогнозировал гибридные отношения между журналистами и искусственным интеллектом.
В Чехии, по данным опроса, интерес к чат-системе ChatGPT растет незначительно. Если в апреле этого года ее попробовали 15% человек, то в ноябре — на 6% больше. Основными пользователями чат-бота являются люди в возрасте до 24 лет. «С появлением генеративного искусственного интеллекта в популяции появляется новая разделительная линия, которая проходит в районе 30 лет», — говорит главный исследователь исследовательского проекта Вацлав Моравец с факультета журналистики FSV UK.
Наиболее распространенной причиной, побудившей людей попробовать ChatGPT, было любопытство (80%) или развлечение (70%). Почти пятая часть опрошенных пользователей (19%) заявили, что используют ChatGPT в качестве собеседника в минуты одиночества. Студенты чаще использовали ChatGPT для выполнения заданий на работе или в школе — более 80% опрошенных признались, что так они поступают.
«За последний год вокруг ChatGPT и его функциональности было много шумихи в СМИ, поэтому некоторые люди попробовали его из любопытства. Тем не менее, похоже, что, особенно для молодого поколения, эти системы могут стать новой нормой. Они более открыты для них и чаще всего не боятся экспериментировать с ними при наличии возможностей», — отметил Михал Корманяк из Ipsos.
ChatGPT считают полезной 69% тех, кто пробовал эту систему. Десятая часть людей, имевших опыт использования ChatGPT, убедилась в ее эффективности настолько, что пользуется ею несколько раз в день. С другой стороны, более трети людей, попробовавших систему, были разочарованы своим первым опытом и больше не пользуются ею.
В опросе, проведенном во второй половине октября этого года, приняли участие 1 025 респондентов старше 18 лет.
Что касается инженеров-программистов, графических дизайнеров и журналистов, то более 70% респондентов ожидают хотя бы некоторого влияния ИИ на их работу. С другой стороны, наименьшего влияния ожидают юристы и преподаватели. Однако и здесь большинство считает, что эти профессии также будут затронуты изменениями.
Более половины опрошенных — 56% — полагают, что, хотя системы искусственного интеллекта не заменят журналистов, в ближайшие пять лет возникнут гибридные отношения между роботом и человеком. При этом еще весной 41% прогнозировал гибридные отношения между журналистами и искусственным интеллектом.
В Чехии, по данным опроса, интерес к чат-системе ChatGPT растет незначительно. Если в апреле этого года ее попробовали 15% человек, то в ноябре — на 6% больше. Основными пользователями чат-бота являются люди в возрасте до 24 лет. «С появлением генеративного искусственного интеллекта в популяции появляется новая разделительная линия, которая проходит в районе 30 лет», — говорит главный исследователь исследовательского проекта Вацлав Моравец с факультета журналистики FSV UK.
Наиболее распространенной причиной, побудившей людей попробовать ChatGPT, было любопытство (80%) или развлечение (70%). Почти пятая часть опрошенных пользователей (19%) заявили, что используют ChatGPT в качестве собеседника в минуты одиночества. Студенты чаще использовали ChatGPT для выполнения заданий на работе или в школе — более 80% опрошенных признались, что так они поступают.
«За последний год вокруг ChatGPT и его функциональности было много шумихи в СМИ, поэтому некоторые люди попробовали его из любопытства. Тем не менее, похоже, что, особенно для молодого поколения, эти системы могут стать новой нормой. Они более открыты для них и чаще всего не боятся экспериментировать с ними при наличии возможностей», — отметил Михал Корманяк из Ipsos.
ChatGPT считают полезной 69% тех, кто пробовал эту систему. Десятая часть людей, имевших опыт использования ChatGPT, убедилась в ее эффективности настолько, что пользуется ею несколько раз в день. С другой стороны, более трети людей, попробовавших систему, были разочарованы своим первым опытом и больше не пользуются ею.
В опросе, проведенном во второй половине октября этого года, приняли участие 1 025 респондентов старше 18 лет.
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