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Станцию пражского метро Pankrác закроют на год
13 ноября 2023
23:00
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В связи со строительством линии метро D станция Pankrác, которая станет пересадочным узлом между линиями C и D, с января 2025 года будет закрыта на год, и поезда будут проезжать через нее без остановки. Это следует из документа, утвержденного Пражским городским советом. Пересадочный узел станет наиболее технологически сложной частью проектируемого участка в направлении Nové Dvory.
В связи с закрытием станции Pankrác Пражская транспортная компания (DPP) и мэрия Праги уже договорились о продлении трамвайных путей до Pankrác, что и было сделано в 2021 году. В дальнейшем альтернативный транспорт в этом районе будет обеспечиваться автобусами.
DPP также планирует продлить трамвайные пути до здания Чешской почты на углу улиц Будейовицка и На Стржи. Пассажиры, пользующиеся станцией Pankrác, вблизи которой в последние десятилетия ведется масштабное строительство офисных зданий, будут пересаживаться на соседних станциях Pražského povstání и Budějovická.
Станция Pankrác будет реконструирована и станет самой крупной станцией на линии D. В настоящее время работы уже ведутся как на этой, так и на соседней станции Olbrachtova.
Pankrác будет не только пересадочной станцией, но и до строительства депо в Писнице обеспечит железнодорожное сообщение с линией C. Из депо на станции Kaceřov поезда будут отправляться на линию D.
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