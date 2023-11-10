Станцию пражского метро Pankrác закроют на год

В связи с закрытием станции Pankrác Пражская транспортная компания (DPP) и мэрия Праги уже договорились о продлении трамвайных путей до Pankrác, что и было сделано в 2021 году. В дальнейшем альтернативный транспорт в этом районе будет обеспечиваться автобусами.

DPP также планирует продлить трамвайные пути до здания Чешской почты на углу улиц Будейовицка и На Стржи. Пассажиры, пользующиеся станцией Pankrác, вблизи которой в последние десятилетия ведется масштабное строительство офисных зданий, будут пересаживаться на соседних станциях Pražského povstání и Budějovická.

Станция Pankrác будет реконструирована и станет самой крупной станцией на линии D. В настоящее время работы уже ведутся как на этой, так и на соседней станции Olbrachtova.

Pankrác будет не только пересадочной станцией, но и до строительства депо в Писнице обеспечит железнодорожное сообщение с линией C. Из депо на станции Kaceřov поезда будут отправляться на линию D.