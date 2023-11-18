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Чехи добиваются более длительного освобождения от санкций в отношении российской металлургии

Анастасия Князева
20 ноября 2023
21:30
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Российский производитель стали НЛМК является ключевым поставщиком для чешской автомобильной промышленности, на долю которой приходится около 10% ВВП страны.
Чехия попросила продлить срок отсрочки для санкций на импорт продукции российской металлургической компании «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) во время пятничной встречи послов стран ЕС, где обсуждался следующий раунд санкций против Москвы, сообщили POLITICO три дипломата ЕС.
 
Автомобильный сектор является стержнем экономики Чешской Республики, на долю которого приходится около 10% ВВП страны — один из самых высоких показателей в мире. Чехия, где расположены такие крупные производители, как Volkswagen Group’s Škoda и чешский филиал Hyundai Motor, — один из ведущих европейских центров автомобильного производства. 
 
Производителям необходима сталь, из которой изготавливается значительная часть кузова и многих других компонентов автомобиля. И НЛМК остается одним из важнейших поставщиков.
 
После полномасштабного вторжения России в Украину Брюссель ввел 11 пакетов санкций против Москвы — от энергетических до банковских — в попытке опустошить военный фонд Путина. Однако в ходе обсуждения санкций различные страны ЕС стремились установить переходные периоды, чтобы выиграть время для поиска альтернатив российскому импорту в других странах.
 
Сейчас Чехия просит продлить один из таких переходных периодов, чтобы иметь возможность продолжать использовать сталь НЛМК, одной из четырех крупнейших металлургических компаний России. Наказание за импорт стальных материалов является «политически деликатным», поскольку компания продолжает работать в Европе через свои дочерние предприятия в Бельгии, Франции и Италии, что чревато сокращением тысяч рабочих мест.
 
Чехия, а также другие страны, в том числе Италия и Бельгия, уже получили переходный период до конца 2024 года, чтобы продолжать использовать сталь НЛМК, тем более что из-за роста цен на энергоносители европейским компаниям было сложно найти альтернативу дешевым российским полуфабрикатам.
 
Теперь Чехия просит продлить этот переходный период до 2028 года, аргументируя это тем, что «существуют значительные трудности с получением продукции от новых поставщиков/альтернативных источников», сказал один из дипломатов. Другой дипломат подчеркнул, что дата 2028 год, скорее всего, просто выступает начальным шагом в надежде добиться продления срока. 
 
Пока неясно, насколько требования чехов поддерживают представители других стран, таких как Италия и Бельгия. В Бельгии требование о продлении санкций поддерживает франкоязычная часть страны, поскольку санкции могут отразиться на ней. Компания NLMK Belgium на 49% принадлежит бельгийскому инвестиционному фонду Wallonie Entrepre, находящегося во владении области Валлония.
 
После пятничного обсуждения переговоры продолжатся. Пакет надеются подписать до следующего заседания Европейского совета в середине декабря или, самое позднее, до конца года.
Чехия Россия Металлургия

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