Самый длинный троллейбус в Чехии. Какой у него будет маршрут?

Троллейбусы «Škoda-Solaris 24m» станут самыми длинными троллейбусами, когда-либо использовавшимися в общественном транспорте Чехии, их длина составит 24,7 м. Прага — первый город в Чехии, где они будут курсировать. Всего транспортная компания закупила для мегаполиса двадцать таких автобусов, их стоимость составила около 620 млн крон.





«Троллейбус вмещает 179 пассажиров. И именно из соображений пропускной способности мы приобрели эти длинные троллейбусы. В пиковое время для обслуживания линии 119 нам приходилось пускать по два сочлененных автобуса в ряд, а этот троллейбус способен их заменить», — сказал генеральный директор DPP Петр Витовски.





Водителям придется привыкать к нехарактерно длинному вагону и отрабатывать с ним маневры. «Особенно в районе станции Велеславин это будет очень чувствительно, потому что там очень мало места. Ведь терминал „Надражи-Велеславин“ должен был использоваться только для местных перевозок, и не планировалось, что линия из аэропорта будет на нем заканчиваться, хотя это происходит уже восемь лет», — напомнил технический директор DPP Ян Шуровски.





«Не стоит беспокоиться ни самим водителям троллейбусов, ни тем, кто проезжает мимо», — развеял возможные опасения Радек Свобода из компании Škoda. «Троллейбус очень хорошо управляется, несмотря на свою длину, его управляемость и маневренность сопоставимы с обычными сочлененными троллейбусами», — добавил он.





Путь уже строится





Новинка потребовала и строительства инфраструктуры. Троллейбусная линия начала строиться в начале этого года.





«А закончить строительство линии мы должны где-то в конце февраля. Сегодня мы уже видим, что линия от станции Veleslavín до Divoká Šárka физически построена, а в последнюю неделю продолжается строительство линии в направлении Пражской кольцевой дороги и в районе универмага Šestka до терминала 3», — сказал Шуровский.





«И все дальнейшее движение до терминалов 1 и 2 будет осуществляться на аккумуляторах с возможностью подзарядки в терминале аэропорта», — добавил технический директор.





Первый тестовый километраж нового транспортного средства, скорее всего, начнется в начале декабря. «Троллейбусу предстоит проехать без пассажиров около пяти тысяч километров. Мы будем испытывать его на существующей линии между Пальмовкой и Мишковицами, — сказал Витовский. Затем троллейбус начнет перевозить пассажиров, и после завершения строительства линии до аэропорта тестовая эксплуатация начнется и там».





В марте 2024 года автобусный маршрут № 119 окончательно прекратит свое существование и будет полностью заменен троллейбусами на новом маршруте № 59.





Гржиб: Троллейбусы всегда были в Праге





«Троллейбусы были отменены в Праге около пятидесяти лет назад, сейчас мы возвращаем их в город. Я считаю, что их отмена была ошибкой, троллейбусы однозначно принадлежат Праге», — заявил заместитель мэра столицы Зденек Гржиб.





Он также напомнил, что, несмотря на преимущества, которые принесет троллейбус большой вместимости без вредных выбросов, он пока является лишь временным решением для общественного транспорта до аэропорта, где в будущем будет железнодорожное сообщение.





В самом аэропорту также считают введение троллейбуса шагом в правильном направлении.





«Несмотря на то, что мы постоянно занимаем верхние позиции в оценке аэропортов аналогичного размера, мы больше всего проигрываем в плане транспортного обслуживания и возможности добраться до аэропорта на общественном транспорте. Новое решение обеспечит европейскому классу большую пропускную способность, больший комфорт, снижение выбросов и шума. Так что это, несомненно, шаг к лучшему», — сказал Иржи Пос, председатель совета директоров аэропорта.





Автобусный маршрут № 119 — второй после линии № 140, на которой город готовится ввести современные аккумуляторные троллейбусы с комбинированным режимом работы — частично под троллейбусом, частично на аккумуляторах.





Кроме них, на различных стадиях подготовки проектов в DPP находятся еще 13 городских автобусных линий, а также, совместно с Центральночешским регионом, первая пригородная линия, которая постепенно будет переведена на троллейбусы к 2030 году.





Если все проекты будут реализованы, троллейбусная сеть в Праге составит почти 100 км и, возможно, станет самой длинной в стране. Однако сегодня она является самой короткой в Чехии.