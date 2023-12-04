Автомобили Tesla небезопасны в эксплуатации, утверждает бывший инженер автокомпании

Крупски обеспокоен тем, что Tesla использует искусственный интеллект (ИИ) в функции автопилота — наборе передовых функций системы помощи водителю. «На мой взгляд, ни аппаратное, ни программное обеспечение еще не готово», — сказал Крупски в интервью BBC. «Это касается всех нас, потому что мы, по сути, являемся частью эксперимента на дорогах общего пользования. Даже если у вас нет Tesla, ваши дети все равно гуляют по тротуарам», — добавил он.



Крупски как бывший сотрудник американского автопроизводителя также отметил, что нашел в данных компании свидетельства того, что требования по безопасной эксплуатации автомобилей с тем или иным уровнем автономного или вспомогательного вождения не соблюдаются. Например, Крупски упомянул, что другие сотрудники говорили ему, что автомобили произвольно тормозят в ответ на несуществующие препятствия.



Функции автопилота Tesla включают в себя, помимо прочего, помощь при вождении и парковке. Но, несмотря на название, он требует, чтобы человек сидел на водительском месте и держал руки на руле.



С января автопроизводитель Tesla находится под следствием Министерства юстиции США по поводу функций системы помощи водителю. Программное обеспечение также изучается Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA).



Крупски раскрыл 100 гигабайт внутренних данных Tesla газете Handelsblatt. Орган по защите данных в Нидерландах, где находится европейская штаб-квартира автопроизводителя, подтвердил BBC, что он был проинформирован об утечке и расследует претензии.



Заявления Крупски вызывают опасения по поводу технологии автономного вождения, отметил Джек Стилгоу, изучающий автомобили с автономным управлением в Калифорнийском университете в Лондоне. «Это своего рода испытание искусственного интеллекта в реальных условиях, на дороге, когда все мы рядом», — сказал он.