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Электромобили продаются хуже — почему люди выжидают?
12 января 2024
16:30
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Рост мировых продаж полностью электрических и подключаемых гибридов (PHEV) в прошлом году замедлился до 31 с 60% годом ранее. Это следует из данных аналитической организации Rho Motion. Только в декабре было продано 1,5 миллиона таких автомобилей, что стало месячным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на отчет организации.
«Темпы роста замедляются, но это ожидаемо на рынках, растущих подобным образом», — сказал руководитель отдела данных Rho Motion Чарльз Лестер. Он добавил: «Невозможно удваивать продажи каждый год».
По словам Лестера, в прошлом году мировые продажи электромобилей в основном соответствовали 30-процентному росту, который прогнозировала компания Rho Motion. В этом году, по оценкам организации, рост мировых продаж EV составит от 25 до 30%.
Из 13,6 млн электромобилей, проданных по всему миру в прошлом году, 9,5 млн были полностью электрическими или аккумуляторными электромобилями (BEV), а остальные — PHEV.
Покупатели ждут более компактных и дешевых электромобилей
После нескольких лет растущего интереса к электромобилям некоторые производители обеспокоены тем, что спрос на них может замедлиться в Европе и других странах мира. Водители ждут более совершенных, компактных и дешевых моделей, которые могут появиться на рынке через два-три года.
Продажи BEV выросли на 50% в США и Канаде, на 27% в Европе и на 15% в Китае. В этом году, по словам Лестера, на продажи в Европе может повлиять внезапное решение Германии в прошлом году отменить субсидии для электромобилей.
Компания Rho Motion заявила, что только 8% европейских продаж BEV приходится на сегмент небольших автомобилей. Но ситуация должна измениться с появлением небольших моделей, таких как Citroën eC3 от Stellantis, который должен поступить в продажу в этом году.
По словам Лестера, в прошлом году мировые продажи электромобилей в основном соответствовали 30-процентному росту, который прогнозировала компания Rho Motion. В этом году, по оценкам организации, рост мировых продаж EV составит от 25 до 30%.
Из 13,6 млн электромобилей, проданных по всему миру в прошлом году, 9,5 млн были полностью электрическими или аккумуляторными электромобилями (BEV), а остальные — PHEV.
Покупатели ждут более компактных и дешевых электромобилей
После нескольких лет растущего интереса к электромобилям некоторые производители обеспокоены тем, что спрос на них может замедлиться в Европе и других странах мира. Водители ждут более совершенных, компактных и дешевых моделей, которые могут появиться на рынке через два-три года.
Продажи BEV выросли на 50% в США и Канаде, на 27% в Европе и на 15% в Китае. В этом году, по словам Лестера, на продажи в Европе может повлиять внезапное решение Германии в прошлом году отменить субсидии для электромобилей.
Компания Rho Motion заявила, что только 8% европейских продаж BEV приходится на сегмент небольших автомобилей. Но ситуация должна измениться с появлением небольших моделей, таких как Citroën eC3 от Stellantis, который должен поступить в продажу в этом году.
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