Электромобили продаются хуже — почему люди выжидают?

«Темпы роста замедляются, но это ожидаемо на рынках, растущих подобным образом», — сказал руководитель отдела данных Rho Motion Чарльз Лестер. Он добавил: «Невозможно удваивать продажи каждый год».



По словам Лестера, в прошлом году мировые продажи электромобилей в основном соответствовали 30-процентному росту, который прогнозировала компания Rho Motion. В этом году, по оценкам организации, рост мировых продаж EV составит от 25 до 30%.



Из 13,6 млн электромобилей, проданных по всему миру в прошлом году, 9,5 млн были полностью электрическими или аккумуляторными электромобилями (BEV), а остальные — PHEV.



Покупатели ждут более компактных и дешевых электромобилей

После нескольких лет растущего интереса к электромобилям некоторые производители обеспокоены тем, что спрос на них может замедлиться в Европе и других странах мира. Водители ждут более совершенных, компактных и дешевых моделей, которые могут появиться на рынке через два-три года.



Продажи BEV выросли на 50% в США и Канаде, на 27% в Европе и на 15% в Китае. В этом году, по словам Лестера, на продажи в Европе может повлиять внезапное решение Германии в прошлом году отменить субсидии для электромобилей.



Компания Rho Motion заявила, что только 8% европейских продаж BEV приходится на сегмент небольших автомобилей. Но ситуация должна измениться с появлением небольших моделей, таких как Citroën eC3 от Stellantis, который должен поступить в продажу в этом году.