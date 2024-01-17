Экономист: Нас пугает ситуация в Греции, но Чехия потратила больше всех в Европе

Конкретные экономические выгоды от введения евро трудно оценить. Тем не менее экономист Яна Матесова считает, что принятие единой европейской валюты должно быть стратегической целью номер один из-за России. «Я рассматриваю евро как страховку — не стопроцентную, но высокую — от того, что мы будем отрезаны от Запада и потянемся на Восток», — сказала она в эфире подкаста Ve vatě.

В качестве сдерживающего фактора она приводит Венгрию. «Только из того, что мы знаем из открытых источников, министр иностранных дел Венгрии дважды ездил в Россию осенью, чтобы договориться о закупках газа в долг. Мы, конечно, не знаем, что венгры там наобещали. Но из практических действий венгерских политиков мы знаем, что, скорее всего, много», — предполагает Матесова.

«Реально мы получим евро не раньше 2028 и не раньше 2029 года. Но мы должны стремиться к тому, чтобы получить его не позднее 2030 года. Мне кажется, что даже 2030 год — это слишком поздно», — говорит Яна Матесова, которая раньше не настаивала на скорейшем переходе на евро.

Мир кардинально изменился. Все европейские страны поднялись на борьбу за то, чтобы не допустить втягивания Европы в войну. «Это воспринимается и рынками. Они ужасно нервничают, на них наблюдается огромная волатильность. И конечно, в этой ситуации они будут прибегать к резервным валютам, к которым чешская крона не относится. Для Чехии хорошо, что у нее нет валюты, которую можно так легко раскачать в данный момент», — объясняет она.

После исчезновения собственной валюты Чехия в значительной степени потеряет свою автономную денежную политику. То, что критики евро считают недостатком, Матесова рассматривает как положительный момент: «Я не считаю это трагедией. Денежная политика Чехии полностью находится в руках президента республики, который назначает правление банка. А Пражский Град может занять человек, который будет иметь очень дружеские отношения с Россией и Китаем. Тогда мы можем повторить то, что произошло здесь в 1940–1958 годах, когда денежная политика была полностью изменена по указке Кремля».

Евро не позволит так много расточительства

По словам экономистки, которая много лет представляла Чешскую Республику во Всемирном банке, евро также гарантирует более ответственную фискальную политику.

«Сегодня в еврозоне действуют относительно жесткие фискальные правила, которых не было до греческого кризиса, но около половины стран их не соблюдают. Однако к 2020 году у них была гораздо более стабильная и обоснованная фискальная политика, чем у Чехии», — говорит Матесова.

Если бы евро был введен до последней инфляционной волны, рост цен был бы ниже, считает Матесова. Фискальные правила еврозоны не позволили бы нам так сильно «раскошелиться», считает Матесова. «Инфляция не взлетела бы так сильно. В 2020, 2021, 2022 и частично в 2023 году мы были страной Европейского союза с самой быстро растущей задолженностью. У нас была наименее продуманная фискальная политика среди всех стран еврозоны».

Согласно новому анализу Министерства финансов и Чешского национального банка, Чехия может выполнить Маастрихтские критерии для принятия единой валюты в этом или следующем году. «Я немного скептически отношусь к выполнению одного критерия — критерия инфляции», — отмечает Яна Матесова.

Кто такая Яна Матесова?

Яна Матесова — экономист, бывший представитель Чешской Республики во Всемирном банке и бывший член правления некоммерческой организации Glopolis. Она окончила Экономический университет, а затем Питтсбургский университет и участвовала в аспирантурах в США и Европе. Она никогда не состояла ни в одной политической партии, но была советником заместителя премьер-министра во время председательства Чехии в Совете Европейского союза.