Почему электромобилям больше не разрешат бесплатно парковаться в Праге

Администрация города хочет поддержать электромобили, инвестируя в инфраструктуру для зарядки, лучшие цены на парковку или зарезервированные места.



С 2016 года электромобили премиум-класса паркуются бесплатно в зонах платной парковки, но это лишь временное решение.



«Электромобиль занимает столько же места, сколько и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, и, учитывая ожидаемый рост их числа, в долгосрочной перспективе нецелесообразно в одностороннем порядке отдавать им предпочтение, предоставляя бесплатную парковку на местах для резидентов», — обосновал решение в пресс-релизе Зденек Гржиб, заместитель мэра по вопросам транспорта.



Однако Прага продолжит поддерживать электромобильность, например, инвестируя в зарядную инфраструктуру, на которую также будут выделяться европейские субсидии. По словам пресс-секретаря муниципалитета Вита Хофмана, за последние три года город выделил около 220 млн, в основном на создание сети зарядных станций на столбах уличного освещения.



К 2026 году на столбах должно быть около 800 зарядных станций, каждая с двумя розетками. Также планируется построить отдельные зарядные станции. Как сообщил на пресс-конференции советник по вопросам инфраструктуры Михал Гроза (TOP 09), в прошлом году в сотрудничестве с компанией Capital City Technology город завершил замену 113 ламп, которые готовы к тому, чтобы в будущем установили на них зарядные пункты. В следующем году планируется заменить 1 026 фонарей, из которых 239 готовы к зарядке.



«Места установки выбираются с учетом потребностей Праги в обновлении электросети, чтобы мы могли добиться максимальной экономии средств одновременно с созданием зарядной инфраструктуры. Таким образом, мы синхронизируемся с пражской энергокомпанией», — сказал Гроза. По его словам, самое дорогое — это земляные работы и восстановление дорог. Город считает, что к 2030 году в Праге будет около 180 000 электромобилей. К этому времени необходимо оборудовать улицы по меньшей мере 4 500 зарядных станций.



Помимо инвестиций, город планирует оказать дополнительную помощь водителям электромобилей. «В рамках недавно подготовленной реформы государственных платных зон электромобили также должны получить скидку на некоторые общегородские парковочные разрешения, которые, как ожидается, будут активно использоваться в городе, и зарезервированные места с особым режимом для электрических зарядных станций», — сказал Гржиб.



В рамках реформы парковок советники также отменят переносные парковочные разрешения к концу года. «Сейчас они очень часто перепродаются на коммерческой основе, что противоречит их первоначальному предназначению, которое заключалось в предоставлении транспортных услуг предприятиям. Они служат для спекуляций за счет жителей города. В новой системе предполагается ввести специальные парковочные разрешения для служб снабжения», — пояснил Хофман.