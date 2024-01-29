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Новые автомобили, продаваемые в Европе, с июля 2024 года должны быть оснащены «черными ящиками»
2 февраля 2024
08:00
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Новые автомобили, продаваемые в странах ЕС, будут в обязательном порядке оснащаться устройством под названием EDR, которое будет выполнять функции, аналогичные «черным ящикам» в авиации.
В то время как самолеты оснащаются «черными ящиками» в обязательном порядке с 60-х годов, все новые автомобили, продаваемые в ЕС, должны будут иметь их с июля 2024 года.
Именно тогда вступит в силу постановление, требующее, чтобы все новые автомобили, зарегистрированные в ЕС, были оснащены EDR (Event Data Recorder), прозванным «черным ящиком», отмечает Motor1.
Постановление распространяется на легковые автомобили M1, которые могут перевозить до восьми пассажиров, а также на легкие коммерческие автомобили N1, такие как пикапы и фургоны весом менее 3,5 тонны.
Принятый ЕС регламент вступил в силу для новых типов автомобилей в июле 2022 года и применяется ко всем вновь зарегистрированным транспортным средствам с июля 2024 года. Основная цель EDR — записывать информацию за пять секунд до аварии и через 0,3 секунды после нее. Анализ полученных данных должен способствовать дальнейшему развитию безопасности автомобилей.
Среди собираемых данных — информация о скорости, торможении, положении и наклоне автомобиля на дороге, а также информация о вмешательстве систем помощи безопасности. Устройство EDR, как правило, хранится в блоке подушек безопасности и не может быть отключено. Оно начинает запись, когда замедление превышает 8 км/ч за 0,15 секунды и когда активируются подушки безопасности или натяжитель ремня.
Данные всегда будут принадлежать владельцу автомобиля и собираться анонимно. Они могут быть использованы только властями, например, для реконструкции аварий. В будущем они могут помочь в разработке более безопасных автомобилей и систем помощи.
Установка EDR не является чем-то необычным. В США также рассматривался этот вопрос, но большинство автомобильных компаний опередили законодателей и начали массово устанавливать устройства. Австралия также рассматривает возможность введения обязательной установки «черных ящиков» на автомобили по примеру ЕС, сообщает австралийский сайт Drive.
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