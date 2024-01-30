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Система с информацией о пражских инвестициях будет готова к концу года
6 февраля 2024
13:00
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Система, которая объединит информацию об ограничениях, реконструкции дорог, тротуаров и ремонте коммуникаций, появится в Праге к концу этого года. Цель — координация всех проектов.
Система будет включать в себя информацию от городских организаций или компаний о запланированных ремонтных работах, которые в основном затронут общественные пространства и дороги. Информационная система будет подготовлена для города Институтом планирования и развития (IPR). Столичная администрация уже обсуждала организацию подобной системы в прошлом, но до сих пор она не была создана. Ранее Прага неоднократно подвергалась критике за то, что строительство не координируется и создает проблемы, особенно в дорожном движении.
Система, которую подготовят градостроители для муниципалитета, будет собирать данные и информацию о предстоящих инвестиционных проекта, к которым впоследствии присоединятся другие организации, в частности городские советы районов.
Речь идет о строительстве дорог, общественных мест и коммунальной инфраструктуры. Будет создана карта, которую затем должны использовать все муниципальные организации, планирующие строительство в общественном пространстве, для лучшей координации действий по ограничению движения транспорта и др.
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