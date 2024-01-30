В Чехии зарегистрировать автомобиль на нового владельца можно будет онлайн

«На первом этапе онлайн-услуги по внесению записей в реестр будут доступны на Транспортном портале только для физических лиц. Однако мы работаем над тем, чтобы предложить все услуги компаниям или сделать возможным выдачу доверенностей онлайн. Мы хотим, чтобы все было готово к концу этого года», — сказал пресс-секретарь Минтранса Франтишек Емелка.





Через Транспортный портал, где человек регистрируется, используя, например, банковскую идентификацию личности, можно будет подать заявление на передачу автомобиля другому лицу, регистрацию автомобиля после покупки в Чехии или ввоза из-за границы.





«Вся известная информация о вас и вашем транспортном средстве будет автоматически заполнена, что ускорит процесс подачи заявления», — описал преимущества представитель Минтранса.



При подаче заявления в электронном виде административный сбор будет на 20% меньше. Сейчас он составляет 800 крон при регистрации или переписи транспортного средства в органах власти.





Кроме того, теперь можно сообщить, например, о снятии транспортного средства с эксплуатации или об утере, уничтожении или краже регистрационного знака транспортного средства. В случае кражи автомобиля можно будет также подать заявление на получение нового свидетельства о регистрации транспортного средства.





Среди других нововведений — цифровой список всех автомобилей, ранее находившихся в собственности или под управлением того или иного лица, или список технических данных автомобиля, включая другие записи, такие как альтернативные размеры шин.





Реестр транспортных средств уже несколько лет работает в режиме онлайн, но только для отдельных операций. Например, через Транспортный портал можно подать заявление на замену прав и проверить счет баллов. Уведомления об изменениях в счете баллов также могут быть отправлены по электронной почте или SMS. Эта услуга работает с начала января.