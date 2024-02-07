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Что сейчас выгоднее брать — новое или подержанное авто в Чехии?
16 февраля 2024
18:00
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Цена на новые автомобили у дилеров за последний год выросла на 5-15% в зависимости от модели. Таким образом, рост цен превысил инфляцию, которая в январе достигла 2,3 %, в то время как в прошлом году составила 10,7%, согласно данным Чешского статистического управления. Данные основаны на информации, полученной от компаний.
По словам дилеров, цены на новые автомобили растут примерно с 2019 г. Одной из причин этого является завышенный спрос из-за нехватки автомобилей в результате отсутствия запчастей и нарушения логистики после пандемии ковид-19.
«Последнее снижение цен на автомобили произошло в 2019 году, с тех пор автопроизводители регулярно корректируют цены на новые автомобили, некоторые даже дважды в год, в основном в сторону повышения. Или, по крайней мере, они отсекают самые дешевые варианты отделки и двигателей», — говорит Томаш Брада, директор по маркетингу компании «Лауда Авто».
Например, одна из самых продаваемых моделей, Škoda Octavia лифтбек с двигателем 1,5 TSI и автоматом в базовой комплектации Active, в январе прошлого года стоила 629 900 чешских крон, а в этом году — 669 900 чешских крон, что на 6,3% больше. Это рост на 11% за последние два года.
Toyota, занимающая третье место на рынке, в январе повысила цены на 5-12%. «Мы не устанавливаем цены, мы ориентируемся на конкуренцию и рыночный уровень цен», — сказал он в интервью ČTK.
Цены на подержанные автомобили, по словам Брады, наоборот, относительно снижаются. «Например, мы уже третий год продаем модель Škoda Karoq, на которой ездили год, с пробегом 15 000 километров по все более низкой и выгодной цене. При этом, не копируя динамику цен на новые автомобили, люксовый сегмент подержанных машин значительно подешевел, так что лучшее время для покупки автомобиля премиум-класса — именно сейчас. Например, годичный роскошный лимузин Audi A6 в полной комплектации и с минимальным пробегом около 20 000 километров сейчас продается по цене нового Superb, что является беспрецедентным снижением цен в премиум-сегменте», — говорит Брада.
Регистрация новых автомобилей в январе выросла на 18,8% по сравнению с прошлым годом и составила 20 361 автомобиль. Самым продаваемым брендом традиционно стала Škoda.
«Последнее снижение цен на автомобили произошло в 2019 году, с тех пор автопроизводители регулярно корректируют цены на новые автомобили, некоторые даже дважды в год, в основном в сторону повышения. Или, по крайней мере, они отсекают самые дешевые варианты отделки и двигателей», — говорит Томаш Брада, директор по маркетингу компании «Лауда Авто».
Например, одна из самых продаваемых моделей, Škoda Octavia лифтбек с двигателем 1,5 TSI и автоматом в базовой комплектации Active, в январе прошлого года стоила 629 900 чешских крон, а в этом году — 669 900 чешских крон, что на 6,3% больше. Это рост на 11% за последние два года.
Toyota, занимающая третье место на рынке, в январе повысила цены на 5-12%. «Мы не устанавливаем цены, мы ориентируемся на конкуренцию и рыночный уровень цен», — сказал он в интервью ČTK.
Цены на подержанные автомобили, по словам Брады, наоборот, относительно снижаются. «Например, мы уже третий год продаем модель Škoda Karoq, на которой ездили год, с пробегом 15 000 километров по все более низкой и выгодной цене. При этом, не копируя динамику цен на новые автомобили, люксовый сегмент подержанных машин значительно подешевел, так что лучшее время для покупки автомобиля премиум-класса — именно сейчас. Например, годичный роскошный лимузин Audi A6 в полной комплектации и с минимальным пробегом около 20 000 километров сейчас продается по цене нового Superb, что является беспрецедентным снижением цен в премиум-сегменте», — говорит Брада.
Регистрация новых автомобилей в январе выросла на 18,8% по сравнению с прошлым годом и составила 20 361 автомобиль. Самым продаваемым брендом традиционно стала Škoda.
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