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Прага инвестирует 3 миллиарда евро в беспилотные поезда метро
4 марта 2024
08:00
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Мэрия Праги согласилась приобрести 69 поездов, управляемых без машиниста, в рамках планов по автоматизации сети метрополитена. Новые поезда должны поступить в эксплуатацию в 2029 году. По словам заместителя мэра Праги по вопросам транспорта Зденека Гржиба, этот шаг позволит повысить пунктуальность в часы пик и безопасность пассажиров.
Особенно это касается линии метро C: планируется сократить время ожидания в пиковое время со 115 секунд до 90 секунд, увеличить пропускную способность и скорость движения, а также повысить безопасность и надежность за счет установки на платформах дверей с экранами. Стоимость поездов и их обслуживания к 2060 году составит около 3,37 млрд евро. Городские власти утверждают, что вместе с сокращением интервалов между поездами и увеличением пропускной способности самой загруженной линии метро, C, на 20% будет достигнуто значительное снижение эксплуатационных расходов с ежегодной экономией до 30 млн евро.
В прошлом месяце транспортная компания (DPP) также объявила о закупке 40 новых трамваев в рамках восьмилетнего контракта с компанией Skoda. Сумма сделки, включающей опцион на покупку еще 160 трамваев, составляет почти 673 млн евро, а первые 20 трамваев ожидаются в декабре 2025 года. В Праге строятся новые трамвайные линии. В прошлом году были открыты три линии общей протяженностью пять километров. В этом году, например, начнется строительство трамвайной линии на Вацлавской площади. Только для новых линий, которые планируется построить в период с 2024 по 2027 год, потребуется 45 новых трамваев.
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