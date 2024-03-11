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Центризбирком опубликовал официальные данные о результатах голосования на выборах президента РФ в Праге
18 марта 2024
09:30
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Центральная избирательная комиссия России опубликовала результаты голосования на президентских выборах на зарубежных участках, в том числе в Чехии. Из документов ЦИК следует, что за Даванкова проголосовали 59,89% избирателей, недействительный бюллетень — 21,13%, за Путина — 15,68%. Слуцкий набрал 1,65% голосов, Харитонов — 1,47%. В голосовании приняли участие 1 647 человек.
Как уже сообщал 420on, в Чехии работал единственный избирательный участок у посольства РФ в Праге. Проголосовать можно было только в пятницу, 25 марта, с 8:00 до 20:00, причем из-за многочасовых очередей многие не успели этого сделать до закрытия участка.
Активисты движения «Весна», которые 15 марта опрашивали пришедших на избирательный участок россиян, в пятницу опубликовали предварительные результаты экзитпола выборов в Праге. По их данным, за Даванкова проголосовали 66,5%, недействительный бюллетень — 24,8%, Путин — 4,1%.
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