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Что делать при столкновении с незастрахованным автомобилем в Чехии
25 марта 2024
21:00
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Столкновение с другим автомобилем всегда неприятно, даже если речь идет о царапине на капоте. В довершение у виновника аварии может не быть обязательной страховки. Однако и в этом случае паниковать не стоит. Согласно закону, пострадавшая сторона имеет прямое право на компенсацию из гарантийного фонда Чешской страховой кассы (ČKP), которая возместит ущерб.
«Процедура такая же, как если бы вы требовали возмещения ущерба от страховой компании. На сайте www.ckp.cz/kontakt есть возможность сообщить о новых претензиях. После этого мы проинформируем пострадавшего о дальнейших действиях. После предоставления необходимых документов ČKP выплатит пострадавшему доказанный ущерб из гарантийного фонда», — сообщил пресс-секретарь ČKP Томаш Павлик.
Иски о возмещении материального ущерба обычно удовлетворяются очень быстро, в то время как иски о возмещении вреда здоровью могут занять больше времени, поскольку некоторые иски могут быть поданы только с течением времени. Например, социальная инвалидность обычно оценивается страховщиками только по истечении года после аварии, пока состояние здоровья не стабилизируется. Однако для получения компенсации в ČKP действуют те же условия, что и у страховых компаний.
Если авария произошла по вине незастрахованного автомобиля, у пострадавшего могут быть другие варианты. «Если у виновника есть страховка от несчастного случая или страховка ответственности, он может обратиться в свою страховую компанию, которая ликвидирует ущерб и выплатит пострадавшему соответствующую страховую компенсацию», — рассказал представитель Kooperativa Милан Каня.
Иски о возмещении материального ущерба обычно удовлетворяются очень быстро, в то время как иски о возмещении вреда здоровью могут занять больше времени, поскольку некоторые иски могут быть поданы только с течением времени. Например, социальная инвалидность обычно оценивается страховщиками только по истечении года после аварии, пока состояние здоровья не стабилизируется. Однако для получения компенсации в ČKP действуют те же условия, что и у страховых компаний.
Если авария произошла по вине незастрахованного автомобиля, у пострадавшего могут быть другие варианты. «Если у виновника есть страховка от несчастного случая или страховка ответственности, он может обратиться в свою страховую компанию, которая ликвидирует ущерб и выплатит пострадавшему соответствующую страховую компенсацию», — рассказал представитель Kooperativa Милан Каня.
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Если у пострадавшего нет страховки от несчастного случая, он должен обратиться в ČKP, где произойдет стандартное урегулирование претензий, как в страховой компании, и пострадавший получит возмещение из гарантийного фонда. «Впоследствии ČKP взыскивает с виновника выплаченное страховое возмещение», — добавил Каня.
При общении с незастрахованным водителем следует сохранять спокойствие. Всегда лучше избегать конфликтов, чтобы облегчить ситуацию. Идеальный вариант — использовать бланк заявления о ДТП, тогда весь процесс расследования и возмещения страховой компанией будет проще.
Обязательства Гарантийного фонда за прошлый год, которые в основном связаны с незастрахованными случаями, составили 464 миллиона чешских крон. По сравнению с 2022 годом они увеличились на 10%.
Однако увеличение объема претензий связано с инфляцией, а количество незастрахованных претензий и незастрахованных автомобилей снижается. В частности, в прошлом году ČKP зарегистрировала в общей сложности 2 530 незастрахованных претензий (это примерно 1% от всех претензий по обязательной ответственности), что на 3,2% меньше, чем в 2022 году.
Предполагаемое количество незастрахованных автомобилей, фактически находящихся в эксплуатации, сократилось с 153 000 до 139 000 в прошлом году.
«Если ущерб, нанесенный транспортному средству, превышает 100 000 крон, если пострадали люди или повреждено имущество третьих лиц, необходимо позвонить в полицию Чешской Республики. Полицейский протокол будет важным доказательством происшествия для страховой компании. Также не забудьте записать контактные данные: имя, адрес и номер телефона другого водителя. Эта информация поможет вам в требовании компенсации. Как только ситуация будет взята под контроль, свяжитесь со своей страховой компанией», — советует Мартин Тинель из Kalkulátor.cz.
По его словам, если у другого водителя нет обязательной страховки, рекомендуется вызвать полицию, даже если предполагаемый ущерб не превышает упомянутые 100 000 крон. Всегда стоит сделать фотодокументацию места происшествия.
Сложности могут возникнуть, если виновник уедет с места аварии и не будет опознан. В этом случае ČKP возместит пострадавшему только личный ущерб. «Если пострадавший получил тяжелые телесные повреждения или погиб, ČKP оплатит и материальный ущерб, превышающий 10 000 чешских крон», — говорит Владимир Крейзар, директор отдела урегулирования страховых случаев ČKP. Дело, разумеется, рассмотрит полиция.
Как ČKP действует в отношении лица, ответственного за незастрахованный ущерб
После выплаты компенсации из гарантийного фонда пострадавшей стороне ČKP напрямую требует выплаченную сумму от владельца транспортного средства. Затем она устанавливает разумный срок для выплаты или для заключения соглашения о погашении.
Если незастрахованное лицо не выплачивает долг в установленный срок или не заключает с ČKP соглашение о погашении долга, ČKP передает дело на внешнее взыскание, в частности, компаниям, специализирующимся на взыскании долгов. Такая компания связывается с должником и снова устанавливает срок, в течение которого должник должен урегулировать задолженность во внесудебном порядке.
Если и этот срок не соблюдается, юрист инициирует судебное разбирательство, что неоправданно увеличивает стоимость судебного процесса. Те, кто не платит даже после окончательного решения суда, подлежат принудительному взысканию.
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