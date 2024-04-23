Grand Hotel Evropa в Праге планируется открыть в сентябре после десятилетнего перерыва

Об этом сообщила представитель Marriott Сильвия Хаупт Козонова. Однако критиков раздражает новое здание, поскольку во внутреннем дворе отеля было построено девятиэтажное здание.





По словам Козоновой, всего в отеле будет 161 номер и сьют, включая президентский сьют Extreme Wow. Первоначальный отель, получивший известность во времена Первой республики благодаря имени ресторатора Карела Шрубека, состоял из 90 номеров.





Объем и форма пристройки к внутреннему двору, разрешенные муниципальным отделом охраны природы, стали поводом для критики со стороны защитников природы, которые утверждают, что она совершенно не соответствует градостроительному облику центру города.





Обеспокоенность новым зданием выразила и миссия ЮНЕСКО в 2019 году, которая задалась вопросом о масштабах и плотности перепланировки вокруг Вацлавской площади.





Овальная пристройка была спроектирована пражской студией DaM, также в проекте участвовало лондонское архитектурное бюро Benoy, а за дизайн интерьера отвечала израильская студия Baranowitz Kronenberg.





Название было дано отелю после экспроприации в 1951 году, и после 1989 года он несколько раз переходил из рук в руки, пока в 2019 году не был приобретен у австрийской компании Julius Meinl Феридом Насром, основателем туристического агентства Exim Tours.





С отелем, чей облик в стиле модерн был создан во время перестройки в 1903-1905 годах, связано несколько знаменитых имен. До войны здесь останавливался Николас Уинтон, спаситель еврейских детей.





Сервер Praha neznámá сообщает, что в 1912 году писатель Франц Кафка устроил в отеле единственное публичное чтение своих произведений.





В последний раз оригинальный отель с хорошо сохранившимся интерьером в стиле модерн можно было увидеть во время выставки Designblok десять лет назад. С тех пор отель был закрыт, и тогда утверждалось, что он вновь откроется в 2020 году.





Посетители восхищались обстановкой и внешним видом интерьера памятника культуры. Эксперты по памятникам охарактеризовали здание как качественную работу в стиле модерн с богатым декоративно-прикладным оформлением и более поздними элементами ар-деко.





Пока неясно, будет ли все восстановлено к сентябрю. «Мы должны были закончить в июне, но работы хватит до сентября», — сказал один из рабочих.





Отель уже начал принимать заказы, но первая свободная дата — январь 2025 г., а не сентябрь 2024 г. Стоимость номера и одной ночи, по данным системы бронирования, обойдется гостю более чем в 8 500 крон.





