Чешская почта столкнулась с серьезным сбоем в работе

Omlouváme se za dočasný výpadek webové stránky České pošty a souvisejících služeb, na nápravě pracujeme. pic.twitter.com/9gU73PEK28 — Česká pošta, s.p. (@Ceska_posta_sp) June 3, 2024

Сайты чешской почты перестали работать около 11:00. Помимо сайта, не работают сервисы Czech Point и невозможно отправить сообщения с «датовой схранки».Впоследствии проблемы были подтверждены представителями почтового ведомства. «Мы приносим извинения за временное отключение сайта и сопутствующих сервисов Czech Post и работаем над устранением неполадок», — говорится в официальном заявлении.Пока неясно, что стало причиной перебоев. То ли это технический сбой, то ли хакерская атака, представители почтового отделения не уточнили.