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Чешская почта столкнулась с серьезным сбоем в работе

Анастасия Князева
3 июня 2024
13:20
240
Ни официальный сайт, ни сопутствующие сервисы недоступны. Эту информацию подтвердили представители почтового отделения.
Сайты чешской почты перестали работать около 11:00. Помимо сайта, не работают сервисы Czech Point и невозможно отправить сообщения с «датовой схранки».

Впоследствии проблемы были подтверждены представителями почтового ведомства. «Мы приносим извинения за временное отключение сайта и сопутствующих сервисов Czech Post и работаем над устранением неполадок», — говорится в официальном заявлении.

Пока неясно, что стало причиной перебоев. То ли это технический сбой, то ли хакерская атака, представители почтового отделения не уточнили.
Чешская почта Чехия

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