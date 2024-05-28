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Чешская почта столкнулась с серьезным сбоем в работе
3 июня 2024
13:20
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Ни официальный сайт, ни сопутствующие сервисы недоступны. Эту информацию подтвердили представители почтового отделения.
Сайты чешской почты перестали работать около 11:00. Помимо сайта, не работают сервисы Czech Point и невозможно отправить сообщения с «датовой схранки».
Впоследствии проблемы были подтверждены представителями почтового ведомства. «Мы приносим извинения за временное отключение сайта и сопутствующих сервисов Czech Post и работаем над устранением неполадок», — говорится в официальном заявлении.
Пока неясно, что стало причиной перебоев. То ли это технический сбой, то ли хакерская атака, представители почтового отделения не уточнили.
Впоследствии проблемы были подтверждены представителями почтового ведомства. «Мы приносим извинения за временное отключение сайта и сопутствующих сервисов Czech Post и работаем над устранением неполадок», — говорится в официальном заявлении.
Пока неясно, что стало причиной перебоев. То ли это технический сбой, то ли хакерская атака, представители почтового отделения не уточнили.
Omlouváme se za dočasný výpadek webové stránky České pošty a souvisejících služeb, na nápravě pracujeme. pic.twitter.com/9gU73PEK28— Česká pošta, s.p. (@Ceska_posta_sp) June 3, 2024
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