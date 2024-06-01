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Бесплатные исторические прогулки «Неизвестные адреса русской Праги» с Владимиром Поморцевым
13 июня 2024
13:30
201
Открыта запись на июньские исторические прогулки из цикла «Неизвестные адреса русской Праги». Все мероприятия бесплатные, экскурсии проводит пражский следопыт Владимир Поморцев.
17-я прогулка начнется на площади, носящей имя выдающегося русского ученого Ивана Петровича Павлова. Здесь жили настоятель эмигрантского православного прихода епископ Сергий Королёв и писатель Евгений Чириков. Рядом работало крупнейшее издательство русского зарубежья, публиковавшее сочинения Марины Цветаевой и Аркадия Аверченко. Здесь же однажды произошла страшная автокатастрофа, повлиявшая на историю всей русской эмигрантской литературы. Неподалеку располагался популярный русский ресторан «Огонек», история которого трагически оборвалась 14 февраля 1945 года, когда Прагу бомбила американская авиация.
Запланировано четыре повтора прогулки по новому маршруту. Можно сразу записаться на любой из четырех повторов. Подробное описание маршрута и формуляр регистрации здесь:
https://pomortzeff.com/tours/prague17
Цикл исторических прогулок
Неизвестные адреса русской Праги
Семнадцатая прогулка
15 июня 2024 года (суббота)
16 июня 2024 года (воскресенье)
22 июня 2024 года (суббота)
29 июня 2024 года (суббота)
Начало в 12:00.
Цикл исторических прогулок «Неизвестные адреса русской Праги» посвящен пражским адресам, которым однажды довелось сыграть какую-то роль в истории России. Прогулки проводятся ежемесячно. Каждая следующая прогулка отличается от предыдущей. Каждый месяц мы осматриваем примерно десять новых пражских адресов в новом районе города.
Все мои мероприятия теперь бесплатные, однако донаты всячески приветствуются. Каждый донат позволяет мне продолжать мои исследования и одновременно помогает проводить исторические прогулки более регулярно:
https://pomortzeff.com/donate
Пользуясь случаем, хочу еще раз сердечно поблагодарить всех, кто отправил донаты после последней прогулки. Ваша поддержка невероятно важна.
С наилучшими пожеланиями,
Владимир Поморцев
Запланировано четыре повтора прогулки по новому маршруту. Можно сразу записаться на любой из четырех повторов. Подробное описание маршрута и формуляр регистрации здесь:
https://pomortzeff.com/tours/prague17
Цикл исторических прогулок
Неизвестные адреса русской Праги
Семнадцатая прогулка
15 июня 2024 года (суббота)
16 июня 2024 года (воскресенье)
22 июня 2024 года (суббота)
29 июня 2024 года (суббота)
Начало в 12:00.
Цикл исторических прогулок «Неизвестные адреса русской Праги» посвящен пражским адресам, которым однажды довелось сыграть какую-то роль в истории России. Прогулки проводятся ежемесячно. Каждая следующая прогулка отличается от предыдущей. Каждый месяц мы осматриваем примерно десять новых пражских адресов в новом районе города.
Все мои мероприятия теперь бесплатные, однако донаты всячески приветствуются. Каждый донат позволяет мне продолжать мои исследования и одновременно помогает проводить исторические прогулки более регулярно:
https://pomortzeff.com/donate
Пользуясь случаем, хочу еще раз сердечно поблагодарить всех, кто отправил донаты после последней прогулки. Ваша поддержка невероятно важна.
С наилучшими пожеланиями,
Владимир Поморцев
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