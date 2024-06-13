Все пражские автобусные остановки с 29 июня перешли на новый режим — по требованию

«На какой?» — обратилась девушка к своему партнеру, как только объявление закончилось и 147-й автобус из Дейвицкой подъехал к станции Čínská, где им нужно было выйти. Она оглядела транспортное средство, гадая, что именно ей нужно нажать, и направилась к красной кнопке на стойке у средней двери. «Извините, — протянула другая пассажирка, сидевшая рядом с ней.



«Мне это не нравится. Мне кажется, что нужно все время быть начеку, чтобы объявить, что тебе нужно выйти», — прокомментировала она новую меру. «И это в выходные, полупустой автобус. А как будет в будний день, когда он будет переполнен? Он даже до кнопки не сможет дойти», — размышляет она.



В субботу утром в троллейбусе № 59, идущем в аэропорт Рузине, не было никаких проблем, и люди, которые садились в Велеславине, в основном ехали в аэропорт Рузине. Те, кто хотел посетить, например, торговый центр Šestka, сразу же нажимали на знак остановки перед станцией K Letišti. До этого станция уже находилась в сигнальном режиме.



Посты в социальных сетях не очень поддерживают изменения. «Сколько раз бывало, что водитель не останавливался, даже когда мы нажимали „стоп“. Ему заранее был показан сигнал, но он его проигнорировал и продолжил разговор. Когда мы до него дошли, что он не остановился, он был неприветлив и сказал, что нам не повезло, что он больше не может останавливаться возле остановки», — говорится в одном из комментариев. «Они все будут хвататься за кнопки. Это очень негигиенично. Зачем вы придумываете такие бесполезные вещи?» — задается вопросом другой.



«В переполненном автобусе добраться до кнопки будет практически невозможно. Если уж вы решились на такую ерунду, то хотя бы протяните вокруг окон сигнальный шнур, чтобы дергать за него, как это делают в США», — посоветовал другой представитель столичной администрации.



Прага объясняет новую меру тем, что пытается все упростить и унифицировать, чтобы пассажирам не приходилось решать, где нажимать кнопку, а где нет. При этом она напоминает, что в этом нет ничего нового. До сих пор нужно было сигнализировать водителю, чтобы выйти, примерно на 1 000 остановок в Праге и 3 000 в Среднечешском крае.



«Мы черпаем вдохновение за рубежом. Например, в Лондоне, Вене, Берлине или Париже, в Усти-над-Либерецком крае или в Йиглаве это работает достаточно надежно уже несколько лет, а недавно это было введено в Братиславе», — говорится на сайте PID.



В городе считают, что изменение позволит сократить количество объявлений в автобусах, уменьшить задержки в плотном трафике, сэкономить топливо, а также снизить уровень шума и выбросов от постоянных поломок.



«Автобусу не придется без необходимости останавливаться на остановках с минимальной частотой, он сможет проезжать их плавно, что положительно скажется на потоке и экономичности движения. Помимо лучшей плавности, эта мера позволяет экономить топливо при торможении и запуске транспорта, а в зимние или летние месяцы обеспечивает более устойчивый тепловой комфорт для пассажиров», — добавил депутат регионального совета Петр Борецкий (STAN). По его словам, нововведение не должно нарушить соблюдение расписания движения.



Так как же действовать дальше? Что касается посадки, то здесь все точно так же, как и раньше. Вам нужно просто стоять на остановке, и автобус должен остановиться перед вами. Это касается даже тех случаев, когда на остановке уже стоит другой автобус, так как за ним может быть пассажир, ожидающий другого транспорта.



Прежде чем выйти из автобуса, необходимо нажать кнопку остановки или кнопку открытия двери. Кнопки выхода для пассажиров с детской или инвалидной коляской имеют ту же функцию, но должны использоваться только вышеупомянутыми пассажирами.