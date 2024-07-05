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Аэропорты по всему миру страдают от сбоев в IT-системе. Затронут и аэропорт Праги

Анастасия Князева
19 июля 2024
10:06
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Помимо Испании и Германии, повсеместные сбои в работе компьютерных систем, приводящие к задержке рейсов, затронули и другие страны. Британия, Турция и Австралия также сообщают о проблемах.
По данным агентства Reuters, неполадки затронули и другие страны и отрасли, что является частью глобального сбоя в работе информационных технологий. Аэропорт Праги также пострадал от сбоя. Из-за неполадок были задержаны рейсы на вылет. 

В настоящее время затронуты шесть вылетов из пражского аэропорта, сообщила пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова около 09:45. Она пока не знает, как долго продлятся проблемы. Та же проблема затронула аэропорты Испании, Германии, Великобритании, Турции и Австралии.

По словам Дивишковой, некоторые авиакомпании смогут самостоятельно регистрировать пассажиров в своих системах, но это займет больше времени, чем стандартная регистрация. По ее словам, система регистрации в аэропорту Рузине используется большим количеством авиакомпаний.
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