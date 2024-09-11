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В следующем году в Чехии появится доступный электромобиль KIA
27 сентября 2024
21:00
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Южнокорейская компания KIA планирует запустить электромобиль в Чешской Республике в следующем году с доступной для широкой публики ценой. Генеральный директор KIA в Чехии Арношт Барна заявил, что EV2 будет стоить от 25 000 до 30 000 евро (около 600 000 крон).
Европейский рынок электромобилей находится в состоянии стагнации, в основном из-за решения правительства Германии приостановить поддержку электромобилей, что привело к падению спроса. Однако за пределами Германии Европа продолжает демонстрировать рост. Ожидается, что эта тенденция сохранится, несмотря на рост цен на традиционные автомобили внутреннего сгорания.
«Мы ожидаем, что после преодоления некоторых логистических и политико-экономических проблем в мире цены на сырье также снизятся. Это в свою очередь может привести к дальнейшему удешевлению электромобилей. В них происходят прорывные разработки в области аккумуляторных технологий, а также экономии на масштабе. Чем больше их производится, тем дешевле становится производство. Это отражается не столько в снижении цены на автомобили, сколько в том, что увеличивается запас хода, совершенствуются технологии, улучшается оборудование», — говорит Барна.
«Что нельзя назвать оптимальным, так это расположение зарядных станций. У нас есть места, где их концентрация высока, например, в Праге. А есть города поменьше, где их недостаточно. Очень положительным моментом по сравнению с другими европейскими странами является то, что, хотя количество зарядных станций не должно быть таким большим, у нас преобладают станции быстрой зарядки. Но, конечно, по мере увеличения количества EV на дорогах зарядная инфраструктура будет нуждаться в уплотнении».
KIA планирует представить EV3, меньший внедорожник, который должен быть доступен более широкой аудитории, к концу года.
«Мы ожидаем, что после преодоления некоторых логистических и политико-экономических проблем в мире цены на сырье также снизятся. Это в свою очередь может привести к дальнейшему удешевлению электромобилей. В них происходят прорывные разработки в области аккумуляторных технологий, а также экономии на масштабе. Чем больше их производится, тем дешевле становится производство. Это отражается не столько в снижении цены на автомобили, сколько в том, что увеличивается запас хода, совершенствуются технологии, улучшается оборудование», — говорит Барна.
«Что нельзя назвать оптимальным, так это расположение зарядных станций. У нас есть места, где их концентрация высока, например, в Праге. А есть города поменьше, где их недостаточно. Очень положительным моментом по сравнению с другими европейскими странами является то, что, хотя количество зарядных станций не должно быть таким большим, у нас преобладают станции быстрой зарядки. Но, конечно, по мере увеличения количества EV на дорогах зарядная инфраструктура будет нуждаться в уплотнении».
KIA планирует представить EV3, меньший внедорожник, который должен быть доступен более широкой аудитории, к концу года.
В прошлом году KIA достигла рекордных продаж в Чехии — 11 424 автомобиля. Модели EV6 и EV9 завоевали международные награды, включая «Европейский автомобиль года» и «Всемирный автомобиль года».
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