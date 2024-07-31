Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Disney+ ужесточает правила в Чехии. Запрещается обмен паролями, вводятся новые тарифы на подписку и реклама

Анастасия Князева
10 августа 2024
17:00
199
Наверняка многие уже сталкивались с этим — открывали приложение Netflix на телефоне или ноутбуке, подключаясь к новой сети Wi-Fi, и вдруг всплывал вопрос, не находятся ли они в пути. Или же они запускали Netflix на телевизоре, и на экране появлялось меню, позволяющее добавить к аккаунту других членов семьи. Это часть предосторожности потокового сервиса, направленной на предотвращение обмена паролями между друзьями и коллегами, например, для повышения доходов. Вскоре Disney+ запустит нечто подобное в Чехии.
На самом деле, несмотря на прогнозируемый отток разочарованных пользователей, план Netflix работает хорошо. После периода медленного роста или даже снижения числа подписчиков в течение последних нескольких кварталов компания набирает миллионы новых клиентов, инвесторы довольны, а сама компания движется к стабильной прибыльности. Тем временем Disney+ претерпевает значительные изменения: становится доступным различный контент, вводятся пакеты с другими сервисами Disney, повышаются цены на подписку и просто предпринимаются попытки ограничить совместное использование паролей.

Еще в ноябре прошлого года для пользователей стримингового сервиса в Канаде вступили в силу новые правила, которые гласят: «Если условия вашей подписки не предусматривают иного, вы не имеете права распространять свою подписку за пределами своего дома». Если кто-то нарушит это правило, то, как сообщается, рискует полностью потерять доступ к своему аккаунту.

Письма с новыми правилами пользования Disney+ постепенно приходят чешским пользователям сервиса. В частности, в сообщении не говорится напрямую о том, что аккаунт будет запрещен для совместного использования за пределами одной семьи, но упоминается новая политика совместного использования. «Мы изменили структуру договора и включили в него новые положения, которые позволят абоненту разрешить доступ к Disney+ другому участнику», — говорится в тексте.

Более точная информация пока неизвестна, особенно в отношении возможных наказаний для пользователей, нарушивших новые условия. Они должны вступить в силу 1 сентября, но не факт, что Disney+ сразу же запретит всем делиться паролями с кем-либо за пределами определенной семьи. В Netflix новая система вводилась постепенно.

Новые условия также предполагают изменения в подписке, как в цене, так и в функциях. До сих пор Disney+ предлагал только один тарифный план за 239 крон в месяц или 2 390 крон за годовой платеж. Этот план, переименованный в Disney+ Premium и включающий самое высокое качество воспроизведения, будет стоить 11,99 евро (303 кроны) в месяц. К нему присоединится пара новых, более дешевых тарифов.

Disney+ Standard за 8,99 евро (227 крон) будет предлагать воспроизведение в максимальном разрешении 1080p со звуком Dolby Digital 5.1 и двумя одновременными потоками. То же самое будет доступно за 5,99 евро (151 крона) в месяц, но с рекламой на тарифном плане Disney+ Standard with Ads. Реклама, как сообщается, может появляться в той или иной степени на всех тарифных планах, однако Disney будет довольно жестко наказывать попытки заблокировать ее — переходом на более высокий тарифный план или расторжением контракта.

Подобное разделение тарифов уже давно является стандартом в США и других странах, и другие крупные стриминговые сервисы используют его в разных формах. Однако даже в этом случае нет уверенности, что нововведение вступит в силу повсеместно в начале сентября. Disney использует в своих условиях и информации формулировки, которые дают ей свободу в конечном итоге принять иное решение.

Рассылаемые электронные письма в первую очередь предупреждают пользователей о грядущих изменениях, чтобы у них было достаточно времени решить, как к ним относиться и какую подписку выбрать в будущем. Disney прямо заявляет, что если кто-то не согласен с изменениями, он может отменить свою учетную запись в потоковом сервисе.
телевидение мультфильм Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
10 АВГУСТА 2024
634
КУЛЬТУРА
ЧЕШСКИЕ ГЕИ НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДЯТ ИНАЧЕ, КОММЕНТИРУЕТ PRAGUE PRIDE МОДЕЛЬЕР ЛУКАШ МАХАЧЕК
«В обычной жизни парень так не держится, он не ходит в такой одежде на работу, где люди могут даже не знать, что он гей», — модельер Лукаш Махачек рассказывает о своей карьере, проблемах...
16:30
9 АВГУСТА 2024
624
ТЕХНОЛОГИИ
«ДРЕВНЕЕ, ЧЕМ САМА ЗЕМЛЯ». ЧЕХИ ПЕРВЫМИ УВИДЕЛИ СТРУКТУРУ ОРГАНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С АСТЕРОИДА РЮГУ
Чешские ученые первыми в мире получили изображение 3D-структуры органических частей более раннего возраста, чем Земля. Они изучили образец с астероида Рюгу, взятый японским космическим аппаратом...
18:00
7 АВГУСТА 2024
1372
ТЕХНОЛОГИИ
СЛОВАК УКРАЛ ПЕРЕПИСКУ БЫВШЕГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕХИИ И ОПУБЛИКОВАЛ НА РАСИСТСКОМ САЙТЕ
Экстремистский сайт White Media размещал ультраправые тексты и списки «неудобных» людей, выступавших против расизма. Позже, в конце июля, государственный прокурор предъявил обвинение создателю...
21:00
6 АВГУСТА 2024
1553
ЗДОРОВЬЕ
АЛЛЕРГИКИ МОГУТ УМЕРЕТЬ. СТОЛЬКО ОС НИ ПАРАМЕДИКИ, НИ ПОЖАРНЫЕ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ
На пожарных и спасателей сыплются сотни вызовов из-за пчел, ос и шершней. Укусы ос, в частности, вызывают тяжелые аллергические реакции, и несколько пострадавших уже лишились жизни. И осы, и шершни...
16:30
6 АВГУСТА 2024
733
СПОРТ
КАК ПРОХОДИТ ОЛИМПИАДА-2024 ДЛЯ ЧЕХОВ: 10 МЕДАЛЕЙ УЖЕ НЕ ЗАВОЮЮТ, ПРЕДПОЛАГАЮТ БУКМЕКЕРЫ
Чехия не выиграет десять медалей на нынешних летних Играх, как предсказывали букмекеры перед началом Олимпиады. Спустя неделю после начала Олимпиады можно предположить, что чешская команда выиграет...
19:30
5 АВГУСТА 2024
1057
КУЛЬТУРА
ПРАЖСКАЯ РАТУША ПОДНЯЛА РАДУЖНЫЙ ФЛАГ ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА ФЕСТИВАЛЯ PRAGUE PRIDE
Представители пражской мэрии подняли сегодня радужный флаг на Новой ратуше на Марианской набережной по случаю пражского прайда для лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и квир-людей (ЛГБТ+). Об этом...
16:00
5 АВГУСТА 2024
992
КУЛЬТУРА
ТИМ БЕРТОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕТРОСПЕКТИВНУЮ ВЫСТАВКУ В ПРАГЕ — 50 ЛЕТ РАБОТЫ И 600 ЭКСПОНАТОВ
До 30 сентября 2024 года в Муниципальном доме в Праге будет проходить выставка «Тим Бертон — Возвращение», посвященная более чем 50-летней карьере знаменитого американского режиссера, художника,...
18:00
4 АВГУСТА 2024
1068
ЗДОРОВЬЕ
«ЗДОРОВ, ПОКА НЕ ДОКАЗАНО ОБРАТНОЕ». В ЧЕХИИ ОТМЕНЯТ НЕКОТОРЫЕ МЕДОСМОТРЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Людям, работающим в офисах и на общих неопасных работах, больше не придется проходить обязательный первичный медицинский осмотр при смене работы. По мнению Министерства здравоохранения, такие...
16:00
4 АВГУСТА 2024
640
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОБЛЕМЫ С ОЦИФРОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В ЧЕХИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К МИЛЛИАРДНЫМ УБЫТКАМ
Проблемы с оцифровкой управления строительством могут привести к крупным убыткам на миллиарды крон. Союз городов и муниципалитетов (СГМ) попросил министра регионального развития Ивана Бартоша...
16:00
3 АВГУСТА 2024
821
ЗДОРОВЬЕ
ВРАЧИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ 25 500 БОЛЬНЫХ КОКЛЮШЕМ — БОЛЬШЕ ВСЕГО С 1950-Х ГОДОВ
Число случаев заболевания коклюшем, который в этом году распространился в стране больше всего за последние десятилетия, немного замедлило рост: в июле регистрировалось до 850 новых случаев в...
21:00
1 АВГУСТА 2024
992
ТЕХНОЛОГИИ
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ В АВТО — ПРИОРИТЕТ ПРИ ПАРКОВКЕ. CТАРТАП ИЗ БРНО ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ČEZ И NOTINO
Проект Yedem помогает оптимизировать использование парковочных мест. Теперь компания объявила о закрытии инвестиционного раунда.
18:00
1 АВГУСТА 2024
3017
ТЕХНОЛОГИИ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОБМАНА ПРИ ПОКУПКЕ ЧЕРНИКИ В ЧЕХИИ
Государственное управление сельскохозяйственной и продовольственной инспекции (SZPI) предупреждает продавцов, что они обязаны предлагать и продавать неупакованную чернику и другие сыпучие фрукты в...
16:30
1 АВГУСТА 2024
898
ЕДА
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ НАЧИНАЮТСЯ ПРОДАЖИ БУРЧАКА ЭТОГО ГОДА
Виноделы Чехии с сегодняшнего дня могут продавать частично сброженное виноградное сусло, известное как бурчак. В основном это будет бурчак из моравского винограда, так как весенние заморозки...
10:00
1 АВГУСТА 2024
936
ЗДОРОВЬЕ
МИНЗДРАВ ЧЕХИИ ХОЧЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ПОПУЛЯРНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
В мире и в Чехии растет число людей, интересующихся эстетическими процедурами, в том числе и тех, кому еще нет 18 лет. По мнению врачей, на это влияют социальные сети и то, что подобные процедуры...
15:00
31 ИЮЛЯ 2024
937
ТЕХНОЛОГИИ
ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ EDOKLADY, В КОТОРОЙ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА НЕКОРРЕКТНОЙ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ
Агентство цифровых и информационных технологий (DIA) выпустило обновленную версию мобильного приложения eDoklady, в котором можно хранить электронную версию удостоверения личности. Оригинальное...