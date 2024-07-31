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Disney+ ужесточает правила в Чехии. Запрещается обмен паролями, вводятся новые тарифы на подписку и реклама
10 августа 2024
17:00
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Наверняка многие уже сталкивались с этим — открывали приложение Netflix на телефоне или ноутбуке, подключаясь к новой сети Wi-Fi, и вдруг всплывал вопрос, не находятся ли они в пути. Или же они запускали Netflix на телевизоре, и на экране появлялось меню, позволяющее добавить к аккаунту других членов семьи. Это часть предосторожности потокового сервиса, направленной на предотвращение обмена паролями между друзьями и коллегами, например, для повышения доходов. Вскоре Disney+ запустит нечто подобное в Чехии.
На самом деле, несмотря на прогнозируемый отток разочарованных пользователей, план Netflix работает хорошо. После периода медленного роста или даже снижения числа подписчиков в течение последних нескольких кварталов компания набирает миллионы новых клиентов, инвесторы довольны, а сама компания движется к стабильной прибыльности. Тем временем Disney+ претерпевает значительные изменения: становится доступным различный контент, вводятся пакеты с другими сервисами Disney, повышаются цены на подписку и просто предпринимаются попытки ограничить совместное использование паролей.
Еще в ноябре прошлого года для пользователей стримингового сервиса в Канаде вступили в силу новые правила, которые гласят: «Если условия вашей подписки не предусматривают иного, вы не имеете права распространять свою подписку за пределами своего дома». Если кто-то нарушит это правило, то, как сообщается, рискует полностью потерять доступ к своему аккаунту.
Письма с новыми правилами пользования Disney+ постепенно приходят чешским пользователям сервиса. В частности, в сообщении не говорится напрямую о том, что аккаунт будет запрещен для совместного использования за пределами одной семьи, но упоминается новая политика совместного использования. «Мы изменили структуру договора и включили в него новые положения, которые позволят абоненту разрешить доступ к Disney+ другому участнику», — говорится в тексте.
Более точная информация пока неизвестна, особенно в отношении возможных наказаний для пользователей, нарушивших новые условия. Они должны вступить в силу 1 сентября, но не факт, что Disney+ сразу же запретит всем делиться паролями с кем-либо за пределами определенной семьи. В Netflix новая система вводилась постепенно.
Новые условия также предполагают изменения в подписке, как в цене, так и в функциях. До сих пор Disney+ предлагал только один тарифный план за 239 крон в месяц или 2 390 крон за годовой платеж. Этот план, переименованный в Disney+ Premium и включающий самое высокое качество воспроизведения, будет стоить 11,99 евро (303 кроны) в месяц. К нему присоединится пара новых, более дешевых тарифов.
Disney+ Standard за 8,99 евро (227 крон) будет предлагать воспроизведение в максимальном разрешении 1080p со звуком Dolby Digital 5.1 и двумя одновременными потоками. То же самое будет доступно за 5,99 евро (151 крона) в месяц, но с рекламой на тарифном плане Disney+ Standard with Ads. Реклама, как сообщается, может появляться в той или иной степени на всех тарифных планах, однако Disney будет довольно жестко наказывать попытки заблокировать ее — переходом на более высокий тарифный план или расторжением контракта.
Подобное разделение тарифов уже давно является стандартом в США и других странах, и другие крупные стриминговые сервисы используют его в разных формах. Однако даже в этом случае нет уверенности, что нововведение вступит в силу повсеместно в начале сентября. Disney использует в своих условиях и информации формулировки, которые дают ей свободу в конечном итоге принять иное решение.
Рассылаемые электронные письма в первую очередь предупреждают пользователей о грядущих изменениях, чтобы у них было достаточно времени решить, как к ним относиться и какую подписку выбрать в будущем. Disney прямо заявляет, что если кто-то не согласен с изменениями, он может отменить свою учетную запись в потоковом сервисе.
Еще в ноябре прошлого года для пользователей стримингового сервиса в Канаде вступили в силу новые правила, которые гласят: «Если условия вашей подписки не предусматривают иного, вы не имеете права распространять свою подписку за пределами своего дома». Если кто-то нарушит это правило, то, как сообщается, рискует полностью потерять доступ к своему аккаунту.
Письма с новыми правилами пользования Disney+ постепенно приходят чешским пользователям сервиса. В частности, в сообщении не говорится напрямую о том, что аккаунт будет запрещен для совместного использования за пределами одной семьи, но упоминается новая политика совместного использования. «Мы изменили структуру договора и включили в него новые положения, которые позволят абоненту разрешить доступ к Disney+ другому участнику», — говорится в тексте.
Более точная информация пока неизвестна, особенно в отношении возможных наказаний для пользователей, нарушивших новые условия. Они должны вступить в силу 1 сентября, но не факт, что Disney+ сразу же запретит всем делиться паролями с кем-либо за пределами определенной семьи. В Netflix новая система вводилась постепенно.
Новые условия также предполагают изменения в подписке, как в цене, так и в функциях. До сих пор Disney+ предлагал только один тарифный план за 239 крон в месяц или 2 390 крон за годовой платеж. Этот план, переименованный в Disney+ Premium и включающий самое высокое качество воспроизведения, будет стоить 11,99 евро (303 кроны) в месяц. К нему присоединится пара новых, более дешевых тарифов.
Disney+ Standard за 8,99 евро (227 крон) будет предлагать воспроизведение в максимальном разрешении 1080p со звуком Dolby Digital 5.1 и двумя одновременными потоками. То же самое будет доступно за 5,99 евро (151 крона) в месяц, но с рекламой на тарифном плане Disney+ Standard with Ads. Реклама, как сообщается, может появляться в той или иной степени на всех тарифных планах, однако Disney будет довольно жестко наказывать попытки заблокировать ее — переходом на более высокий тарифный план или расторжением контракта.
Подобное разделение тарифов уже давно является стандартом в США и других странах, и другие крупные стриминговые сервисы используют его в разных формах. Однако даже в этом случае нет уверенности, что нововведение вступит в силу повсеместно в начале сентября. Disney использует в своих условиях и информации формулировки, которые дают ей свободу в конечном итоге принять иное решение.
Рассылаемые электронные письма в первую очередь предупреждают пользователей о грядущих изменениях, чтобы у них было достаточно времени решить, как к ним относиться и какую подписку выбрать в будущем. Disney прямо заявляет, что если кто-то не согласен с изменениями, он может отменить свою учетную запись в потоковом сервисе.
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