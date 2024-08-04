Призывникам из Украины, не состоящим на воинском учете, перестанут выдавать и обменивать водительские удостоверения

Постановление украинского правительства касается граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не провели обновление своих персональных данных в едином государственном реестре призывников и резервистов, сообщает «Экономическая правда».



Этим людям не будут выдавать водительские права, если они получают их впервые или если они обращаются за их получением в связи с потерей или кражей. Они также не смогут зарегистрировать свои автомобили в реестре транспортных средств или снять их с учета. Водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств им не будут доставлять даже международные почтовые отделения.



В дополнение к этим постановлениям украинского правительства за подписью президента страны Владимира Зеленского вступили в силу законы о продлении военного положения в Украине, а также о всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 ноября.