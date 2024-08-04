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Призывникам из Украины, не состоящим на воинском учете, перестанут выдавать и обменивать водительские удостоверения

Анастасия Князева
14 августа 2024
21:00
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Если украинские призывники, проживающие за границей, не обновили данные воинского учета, им не будут выдавать и обменивать водительские удостоверения, а также регистрировать и снимать с учета их транспортные средства. Такое решение приняло во вторник украинское правительство. На данный момент свои данные обновили около 88 000 человек за границей.
Постановление украинского правительства касается граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не провели обновление своих персональных данных в едином государственном реестре призывников и резервистов, сообщает «Экономическая правда».

Этим людям не будут выдавать водительские права, если они получают их впервые или если они обращаются за их получением в связи с потерей или кражей. Они также не смогут зарегистрировать свои автомобили в реестре транспортных средств или снять их с учета. Водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств им не будут доставлять даже международные почтовые отделения.

В дополнение к этим постановлениям украинского правительства за подписью президента страны Владимира Зеленского вступили в силу законы о продлении военного положения в Украине, а также о всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 ноября.
украинцы Украина Чехия Автомобили

Комментарии:
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HeyHo 14 августа 2024 21:54
C - Свободы граждан!
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