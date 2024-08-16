Иностранец на BMW гнался по шоссе в Чехии со скоростью 186 километров в час

Представитель полиции Якуб Копржива обратил внимание на случай, произошедший во вторник. Патруль Лубенецкого дорожного управления проверил водителя возле выезда на Киншперк-над-Огржи. «Моего коллегу обогнала машина BMW. Они сразу же стали догонять этого водителя», — сказал Копржива.



Водитель ехал местами со скоростью 186 километров в час, при этом максимально разрешенная скорость составляет 130 километров в час. «Полиция остановила машину на ближайшей заправке и попросила водителя предъявить документы», — продолжил Копржива.



Патруль выяснил, что это был двадцатидевятилетний иностранец. Тест дыхания не подтвердил, что он находился под воздействием алкоголя. «Коллеги на месте изъяли водительские права и потребовали залог в несколько тысяч крон», — сказал он.



Затем полиция передала дело в административный орган. Последний может наложить штраф в размере 25 000 и запретить вождение на срок до 18 месяцев.