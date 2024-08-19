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Новые правила субсидий подогревают интерес к электромобилям в Чехии
29 августа 2024
20:00
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Чешские потребители давно ждали государственных поощрений, которые сделали бы покупку чисто электрического автомобиля более доступной. В марте этого года программа субсидирования покупки электромобилей для предприятий почти достигла своего первоначального предела. Поэтому правительство изменило правила, чтобы даже те предприниматели, которые в противном случае, скорее всего, не смогли бы приобрести автомобиль на электрической батарее, получили такой шанс.
Хотя вначале программа по развитию электромобилей встретила довольно вялый отклик, за следующие пять месяцев дело сдвинулось с мертвой точки. Данные о новых зарегистрированных электромобилях в Чехии свидетельствуют о том, что программа действительно вызвала интерес к подключаемым автомобилям среди покупателей. Так, с января по июль 2024 года количество EV увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4 987 единиц.
Данные Национального банка развития, который занимается распределением помощи, подтверждают, что субсидии в значительной степени способствуют этому росту. Он зарегистрировал более 3 500 заявок на почти 3 900 автомобилей.
Эта цифра начинает приближаться к первоначальному лимиту в 4 055 автомобилей, которые должны были быть охвачены государственным субсидированием. Учитывая, что вся программа рассчитана до конца сентября следующего года, очевидно, что вскоре заявители исчерпают лимит и больше не смогут подавать заявки.
Поэтому государство решило внести изменения в правила, которые отменяют ограничение в 4 000, и теперь единственным ограничением является сумма, которую можно получить в качестве гранта. Изначально эта сумма составляла 1,65 миллиарда крон на покупку легковых автомобилей, а также электрогрузовиков и водородных автомобилей.
Теперь бюджет субсидий увеличится на 300 миллионов крон, которые изначально предназначались для строительства зарядных станций. Министерство промышленности и торговли решило учесть предпочтения заявителей, поэтому средства делить не будут. В результате количество потенциальных электромобилей, на которые можно будет получить субсидию, значительно увеличивается.
На данный момент чешские покупатели в основном используют поддержку для приобретения Model 3 и Model Y от Tesla, Volvo EX30 или Enyaq от Skoda. Однако поддержку в размере до 200 000 крон можно получить для целого ряда интересных автомобилей. Заявку можно будет подать либо до вышеупомянутого сентября следующего года, либо до исчерпания всего пакета. Исчерпание пакета является условием для того, чтобы вся программа была компенсирована Европейским союзом.
Вопрос в том, последуют ли за текущей программой дальнейшие субсидии, которые помогут поддержать текущую тенденцию роста электромобильности в Чехии. Если субсидии полностью прекратятся, можно ожидать значительного снижения интереса к электромобилям, как это наблюдается сейчас на других европейских рынках.
Данные Национального банка развития, который занимается распределением помощи, подтверждают, что субсидии в значительной степени способствуют этому росту. Он зарегистрировал более 3 500 заявок на почти 3 900 автомобилей.
Эта цифра начинает приближаться к первоначальному лимиту в 4 055 автомобилей, которые должны были быть охвачены государственным субсидированием. Учитывая, что вся программа рассчитана до конца сентября следующего года, очевидно, что вскоре заявители исчерпают лимит и больше не смогут подавать заявки.
Поэтому государство решило внести изменения в правила, которые отменяют ограничение в 4 000, и теперь единственным ограничением является сумма, которую можно получить в качестве гранта. Изначально эта сумма составляла 1,65 миллиарда крон на покупку легковых автомобилей, а также электрогрузовиков и водородных автомобилей.
Теперь бюджет субсидий увеличится на 300 миллионов крон, которые изначально предназначались для строительства зарядных станций. Министерство промышленности и торговли решило учесть предпочтения заявителей, поэтому средства делить не будут. В результате количество потенциальных электромобилей, на которые можно будет получить субсидию, значительно увеличивается.
На данный момент чешские покупатели в основном используют поддержку для приобретения Model 3 и Model Y от Tesla, Volvo EX30 или Enyaq от Skoda. Однако поддержку в размере до 200 000 крон можно получить для целого ряда интересных автомобилей. Заявку можно будет подать либо до вышеупомянутого сентября следующего года, либо до исчерпания всего пакета. Исчерпание пакета является условием для того, чтобы вся программа была компенсирована Европейским союзом.
Вопрос в том, последуют ли за текущей программой дальнейшие субсидии, которые помогут поддержать текущую тенденцию роста электромобильности в Чехии. Если субсидии полностью прекратятся, можно ожидать значительного снижения интереса к электромобилям, как это наблюдается сейчас на других европейских рынках.
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