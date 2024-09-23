В 2030 году в Чехии будет 3 000 водородных автомобилей вместо 40 000

Причиной пересмотра оценок, согласно обновленной стратегии, является небольшой сдвиг в поставках водородных автомобилей автопроизводителями по сравнению с развитием электромобилей. Легковые автомобили на водородном топливе на чешском рынке продаются компаниями Toyota и Hyundai, которые предлагают модели Mirai и Nexo. К середине прошлого года эти два производителя вместе продали 24 таких автомобиля. В ближайшем будущем только BMW рассчитывает на водородный легковой автомобиль. К концу следующего года, согласно обновленному плану, должно быть зарегистрировано 200 водородных легковых автомобилей, 50 легких коммерческих автомобилей, 10 грузовиков и 10 автобусов.



«Новые пересмотренные цели основаны на реальности существующих глобальных разработок в области водородной мобильности, из которых следует, что водород в качестве топлива особенно подходит для областей грузового, автобусного, судового и воздушного транспорта, где батареи пока не доступны в качестве альтернативы из-за их физических ограничений или система распределения является ограничивающим фактором», — говорится в материале министерства промышленности.



«Преимуществом водорода в сегменте грузовых перевозок является скорость заправки, которая стандартно не превышает 20 минут, а также большой запас хода — до 1 000 км для нынешней технологии грузовиков N3. В соответствии с вышеизложенным, национальный план устанавливает прогнозируемый показатель в 380 большегрузных автомобилей N2+N3 к 2030 году», — резюмируется в плане.



Количество запланированных водородных заправочных станций не сильно изменилось по сравнению с предыдущими предположениями. План по-прежнему предусматривает 40 станций к 2030 году и около 12 к концу следующего года, хотя и отмечает некоторые задержки в строительстве из-за проблем с поставками некоторых компонентов.



Что касается электромобилей, то план предусматривает достижение 50 000 легковых и 4 000 коммерческих автомобилей в следующем году. «Это число должно вырасти до 250 000 пассажирских и 20 000 легких коммерческих автомобилей к 2030 году, а к 2035 году — до миллиона пассажирских и 60 000 легких коммерческих автомобилей», — заявил в пресс-релизе Эдуард Мурицкий, главный директор министерства финансов.