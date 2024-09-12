Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Из-за штрафов за выбросы парниковых газов цены на автомобили в Чехии могут вырасти на десятки тысяч крон

Новости 420on
28 сентября 2024
09:00
362
Уже в следующем году автопарки в Европейском Союзе начнут соблюдать более строгие ограничения на выбросы парниковых газов. Бурное начало продаж электрокаров должно было помочь им в этом, но дело застопорилось. Производителям грозят штрафы в миллиарды евро. И они отразятся на ценах. По словам секретаря Ассоциации импортеров автомобилей Йозефа Покорного, это будет означать, что некоторые автомобили подорожают на десятки тысяч крон.
"Это будет означать значительное влияние на цены на автомобили, производство и клиентов. Его следует переоценить раньше, чем в 2026 году, как планируется в настоящее время. Для некоторых производителей автомобили могут стать дороже на десятки тысяч крон", — сказал Покорный.

В четверг европейская автомобильная ассоциация ACEA, в совет которой входят руководители крупнейших европейских автомобильных компаний, призвала к срочному пересмотру правил выбросов. Он также призывает пересмотреть запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

За транспортное средство, которое производит выбросы выше установленного лимита, за каждый дополнительный грамм платят 95 евро (2380 крон). Затем выбросы рассчитываются для всего автопарка компании. В этом году лимит составляет 115 граммов CO2 на километр, в следующем году он должен составить около 94 граммов. Теоретически это снижение отразится на цене на пятьдесят тысяч крон за автомобиль.

«Отражение в цене отразится на снижении продаж, потому что у клиентов просто не будет денег на новые автомобили», — сказал Покорны.

Общие выбросы автомобилей сокращаются за счет выпускаемых электромобилей. «До сих пор каждый проданный электромобиль учитывается как бонус, поэтому он оказывает большее влияние на общий зарегистрированный объем выбросов. Однако со следующего года этого уже не будет», — пояснил Покорный.

Штрафы до 15 миллиардов евро

Бывший глава автомобильной компании Porsche Венделин Видекинг сообщил на этой неделе немецкой газете Bild, что в следующем году автомобильным компаниям грозит штраф в размере пятнадцати миллиардов евро (376 миллиардов крон). «Политики взяли на себя неприемлемые обязательства. Желать можно чего угодно, но это должно быть достижимо. Угроза штрафов буквально душит важнейший промышленный сектор Европы», — сказал Видекинг.

«Европа теряет авторитет, потому что ставит перед собой цели, которых не может достичь в одиночку», — добавил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, член либеральной Свободной демократической партии.

ACEA заявила, что фирмы сталкиваются с ужасающей перспективой либо штрафов в миллиарды евро, либо ненужного сокращения производства, потери рабочих мест и ослабления европейской цепочки поставок. Немецкий концерн Volkswagen недавно заявил, что рассматривает возможность закрытия некоторых заводов.

Брюссель сейчас сталкивается с сильным давлением со стороны стран-членов ЕС, включая Германию и Италию, с требованием пересмотреть запрет на двигатели внутреннего сгорания. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду назвала эту политику обреченной на провал и пообещала оказать давление на ЕС, чтобы тот отменил это решение.

«Зеленый переход не может означать уничтожение тысяч рабочих мест или крах целых отраслей, создающих богатство и занятость», — сказал Мелони, критикуя «катастрофические последствия» европейского «Зеленого курса».

«Зеленая сделка в том виде, в каком она была задумана, провалилась», — заявил министр промышленности Италии Адольфо Урсо на недавнем бизнес-форуме. «Европейская автомобильная промышленность рушится», — добавил он. Слабый спрос на электромобили уже вынудил владельца марки Fiat Stellantis на месяц остановить производство электромобилей Fiat 500 на своем заводе в Турине.
Чехия Автомобили Евросоюз штраф цены
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
698
ТЕХНОЛОГИИ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В ЧЕХИИ ПОЯВИТСЯ ДОСТУПНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ KIA
15:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1119
ДОМ И СЕМЬЯ
СТРАШНЫЙ ТРЕНД В ЧЕХИИ: ФОТО ДЕТЕЙ В СЕТЯХ ПРЕВРАЩАЮТ В ПОРНОГРАФИЮ
16:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
1442
ТЕХНОЛОГИИ
БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ: ЗАЧЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ С ДЕШЕВЫМИ ТОВАРАМИ СОБИРАЮТ ВАШИ ДАННЫЕ?
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1014
ДОМ И СЕМЬЯ
БЫТОВОЕ НЕРАВЕНСТВО ВЫНУЖДАЕТ ЖЕНЩИН ИЗ ЧЕХИИ РАБОТАТЬ «В ДВЕ СМЕНЫ»
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
627
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА РАЗРАБОТАЛА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ ДО 2030 ГОДА
15:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1705
ТЕХНОЛОГИИ
СОТРУДНИКИ ЧЕШСКОЙ РАЗВЕДКИ ПОМОГЛИ ФБР
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1271
ЗДОРОВЬЕ
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ПОБОРЫ В КАБИНЕТАХ ВРАЧЕЙ БУДУТ ВЗИМАТЬСЯ ШТРАФЫ
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1334
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ СМИ: «ДАЖЕ В СЕРДЦЕ И ПОЧКАХ». В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ ОБНАРУЖЕН МИКРОПЛАСТИК, НАСКОЛЬКО ОН ВРЕДЕН?
15:45
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1090
ТЕХНОЛОГИИ
В ХОРВАТИЮ ПРИЕХАЛО НА 7% МЕНЬШЕ ТУРИСТОВ ИЗ ЧЕХИИ
14:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
668
ЗДОРОВЬЕ
В СЕНТЯБРЕ У 10 000 ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ БЫЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОРВИ
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
3259
ТЕХНОЛОГИИ
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕХ ИСПОЛЬЗУЕТ CHATGPT. ЧТО ДАЛЬШЕ?
15:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
6726
ЕДА
ЧТО МОЖНО СОБИРАТЬ В ЧЕШСКИХ ЛЕСАХ?
19:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
733
ЗДОРОВЬЕ
В ЗАТОПЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПРОВЕДУТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕПАТИТА
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
2811
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДАЙТЕ СТАРЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. УЗНАЙТЕ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ЗА НИХ ПОЛУЧИТЬ
19:30
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1453
ТЕХНОЛОГИИ
ŠKODA ЗАПУСКАЕТ УСЛУГУ ОПЛАТЫ ТОПЛИВА, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ АВТО