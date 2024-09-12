Из-за штрафов за выбросы парниковых газов цены на автомобили в Чехии могут вырасти на десятки тысяч крон

"Это будет означать значительное влияние на цены на автомобили, производство и клиентов. Его следует переоценить раньше, чем в 2026 году, как планируется в настоящее время. Для некоторых производителей автомобили могут стать дороже на десятки тысяч крон", — сказал Покорный.



В четверг европейская автомобильная ассоциация ACEA, в совет которой входят руководители крупнейших европейских автомобильных компаний, призвала к срочному пересмотру правил выбросов. Он также призывает пересмотреть запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.



За транспортное средство, которое производит выбросы выше установленного лимита, за каждый дополнительный грамм платят 95 евро (2380 крон). Затем выбросы рассчитываются для всего автопарка компании. В этом году лимит составляет 115 граммов CO2 на километр, в следующем году он должен составить около 94 граммов. Теоретически это снижение отразится на цене на пятьдесят тысяч крон за автомобиль.



«Отражение в цене отразится на снижении продаж, потому что у клиентов просто не будет денег на новые автомобили», — сказал Покорны.



Общие выбросы автомобилей сокращаются за счет выпускаемых электромобилей. «До сих пор каждый проданный электромобиль учитывается как бонус, поэтому он оказывает большее влияние на общий зарегистрированный объем выбросов. Однако со следующего года этого уже не будет», — пояснил Покорный.



Штрафы до 15 миллиардов евро



Бывший глава автомобильной компании Porsche Венделин Видекинг сообщил на этой неделе немецкой газете Bild, что в следующем году автомобильным компаниям грозит штраф в размере пятнадцати миллиардов евро (376 миллиардов крон). «Политики взяли на себя неприемлемые обязательства. Желать можно чего угодно, но это должно быть достижимо. Угроза штрафов буквально душит важнейший промышленный сектор Европы», — сказал Видекинг.



«Европа теряет авторитет, потому что ставит перед собой цели, которых не может достичь в одиночку», — добавил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, член либеральной Свободной демократической партии.



ACEA заявила, что фирмы сталкиваются с ужасающей перспективой либо штрафов в миллиарды евро, либо ненужного сокращения производства, потери рабочих мест и ослабления европейской цепочки поставок. Немецкий концерн Volkswagen недавно заявил, что рассматривает возможность закрытия некоторых заводов.



Брюссель сейчас сталкивается с сильным давлением со стороны стран-членов ЕС, включая Германию и Италию, с требованием пересмотреть запрет на двигатели внутреннего сгорания. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду назвала эту политику обреченной на провал и пообещала оказать давление на ЕС, чтобы тот отменил это решение.



«Зеленый переход не может означать уничтожение тысяч рабочих мест или крах целых отраслей, создающих богатство и занятость», — сказал Мелони, критикуя «катастрофические последствия» европейского «Зеленого курса».



«Зеленая сделка в том виде, в каком она была задумана, провалилась», — заявил министр промышленности Италии Адольфо Урсо на недавнем бизнес-форуме. «Европейская автомобильная промышленность рушится», — добавил он. Слабый спрос на электромобили уже вынудил владельца марки Fiat Stellantis на месяц остановить производство электромобилей Fiat 500 на своем заводе в Турине.