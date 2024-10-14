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ЕС готовит цифровые документы. Они не будут совместимы с чешскими
30 октября 2024
13:00
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Вместо приложения eDoklad через несколько лет чехи смогут использовать европейский цифровой кошелек и цифровой паспорт. Но системы не будут совместимы. Хотя чехи смогут путешествовать с европейскими приложениями, чешскими документами в цифровом формате они смогут пользоваться только внутри страны.
Предложение по европейским заявкам уже одобрено Комиссией и ожидает одобрения Совета и Европейского парламента. Они могут быть введены в эксплуатацию уже в конце 2026 года.
«Система eDoklad была запущена в этом году, но она не будет совместима с EUDIW (EU Digital Identity Wallet). Приложение является промежуточным шагом, который научит граждан и учреждения использовать проверку личности на месте в цифровой форме», — сказал Ян Хайнц, представитель Агентства цифровых технологий и информации.
В Чехии EDoklady используют более 536 000 человек. «Ожидается, что когда у вас есть европейский цифровой кошелек, вам не понадобятся чешские электронные документы. Обойтись этим можно даже в Чехии. Но, конечно, будет некоторое пересечение», — добавил Хайнц.
Десятки миллионов крон, потраченные на разработку и внедрение электронных документов, не были потрачены напрасно. «Благодаря им люди научатся работать с цифровой идентификацией. Новая система, вероятно, будет очень похожа», — прогнозирует Хайнц.
Цифровые документы будут добровольными
Предложение о введении цифрового документа для путешествий было одобрено Еврокомиссией 8 октября. Ожидается, что приложение заработает в 2030 году.
«Приложение будет доступно всем гражданам Союза и гражданам третьих стран с биометрическим паспортом или удостоверением личности Союза, путешествующим в Шенгенскую зону или из нее», — заявили в Комиссии. Однако точная форма будет определена Европейским советом и Европейским парламентом.
На данный момент предполагается, что разрешение на поездку будет храниться в мобильном приложении европейского кошелька цифровой идентификации. Использование будет добровольным, но Комиссия тем не менее обещает более быструю проверку таких пассажиров.
Изменение призвано ускорить проверку.
«Предложение оцифровать паспорта и удостоверения личности открывает путь к более плавным и безопасным путешествиям. Это позволит пассажирам более плавно и быстро перемещаться по Европейскому союзу», — обещает покидающая свой пост чешский еврокомиссар Вера Юрова.
Предложение соответствует Шенгенской стратегии с 2021 года. Цифровой европейский кошелек EUDIW в конечном итоге сможет заменить классический физический кошелек — в будущем он сможет содержать все документы и документы, которые люди обычно носят с собой. Помимо заграничного паспорта и документа, удостоверяющего личность, в нем также смогут находиться водительские права, медицинские рецепты и другие документы.
Государства — члены Союза должны обеспечить выпуск как минимум одного европейского цифрового кошелька в течение двух лет с момента вступления в силу исполнительных актов. Европейская комиссия должна выпустить их до 21 ноября 2024 года, таким образом, обязательство обеспечить выпуск европейского цифрового кошелька заканчивается в конце 2026 года.
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