Почему Европа проигрывает. То, на что в Китае уходит 1,5 года, в ЕС занимает четыре, говорит эксперт

«Ведущие европейские автокомпании одна за другой сейчас осознают, что период рекордной рентабельности уже прошел и, вероятно, не наступит еще какое-то время», — говорит эксперт автомобильной промышленности Петр Новак из концерна JTEKT. Он отмечает, что рентабельность автомобильных компаний упала с 6-8% в последние годы до 2-3%.



«Не то чтобы они теряли деньги и были в минусе. Но я не говорю, что это устойчиво, потому что они должны инвестировать в новые технологии», — добавляет он.





Причина проста: европейская автомобильная промышленность находится в состоянии стагнации. Если до кризиса Европа производила 15 миллионов автомобилей в год, то в этом году, по оценкам, будет 12-13 миллионов. Производство падает, а заводы не загружены.



«Статистика показывает, что больше всего загружены заводы в центральной и восточной Европе, потому что затраты ниже, это более эффективно и более интересно с финансовой точки зрения», — объясняет Новак.



Сила профсоюзов и жесткие переговоры

В частности, по его словам, в настоящее время Volkswagen страдает не только от падения доли рынка в Китае, своего самого прибыльного рынка, но и от структурных проблем — высоких зарплат, убыточных подразделений и огромной бюрократии большой корпорации.



«Например, разработка новых автомобилей и вывод их на рынок занимает очень много времени. Если в Китае на это уходит даже 16-18 месяцев, то здесь — 48 месяцев», — говорит Новак, добавляя, что концерн должен провести фундаментальные изменения, если хочет быть конкурентоспособным в долгосрочной перспективе против хищных иностранных компаний.



Volkswagen уже объявил, что хочет закрыть три своих завода и сократить зарплаты. Но вряд ли это будет так просто, поскольку профсоюзы выступают против.



«Произойдет это или нет — вопрос дальнейших недель и месяцев переговоров между руководством Volkswagen и профсоюзом. Профсоюзы обладают огромной властью. Они участвуют в принятии стратегических решений, они должны присутствовать на определенных переговорах. Если речь идет о крупных увольнениях или закрытии заводов, профсоюзы должны быть частью этого решения», — объясняет Новак.



По его словам, теперь предстоят серьезные переговоры, полные ожиданий с обеих сторон. «Профсоюзы могут повлиять на стратегические решения и, в крайнем случае, даже привести к увольнению генерального директора группы», — добавляет он. Процесс восстановления будет очень сложным, считает он. «Профсоюзы имеют настолько большой голос, что могут принимать решения, которые не совсем подходят для долгосрочной устойчивости концерна».



В Чехии рекорд

С точки зрения европейского производства, Чехия выглядит островком позитива, поскольку в этом году она ожидает рекордный год с точки зрения производства. «К концу сентября мы произвели 1 097 000 автомобилей, что действительно является самым высоким показателем за всю историю производства. Мы считаем, что в этом году мы преодолеем отметку в 1,4 миллиона автомобилей, — говорит Новак.



Но на этом хорошие новости, вероятно, заканчиваются, потому что многие поставщики уже затронуты европейским экономическим спадом и начинают увольнять даже основной персонал.



«Это общеевропейская проблема, это не только чешские поставщики. Ведущие производители сокращают рабочие места, в крайних случаях закрывают заводы, и было бы удивительно, если бы это не коснулось поставщиков», — говорит Новак.



По его словам, все ведущие производители — от ZF до Continental, Bosch и Schaeffler — объявляют о сокращении рабочих мест. «Даже в нашей группе JTEKT мы сократили штат на 20% с момента начала кризиса и даже закрыли некоторые заводы. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом, потому что видим, что объемы не соответствуют этому уровню», — добавляет он, добавляя, что прогноз на следующий год определенно не является позитивным.



2025? Много неизвестных

«Если вы спросите о 2025 годе и последующих годах, то здесь уже много неизвестных. Законодательство и возможные штрафы могут привести к тому, что состав автомобилей кардинально изменится, а некоторые автопроизводители могут ограничить продажи определенных моделей», — говорит Новак, добавляя, что даже JTEKT, поставщик систем управления, осторожен в своих прогнозах на следующий год.



«Когда мы строим планы на ближайшие годы, мы не ожидаем роста, наоборот. Мы строим различные сценарии, чтобы быть готовыми к падению объемов», — сказал Новак, добавив, что самые мрачные сценарии предусматривают падение до 20%.