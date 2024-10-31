Toyota открывает крупнейший в Европе логистический центр в Чехии

Toyota укрепляет свои позиции в концерне. Автопроизводитель открывает свой первый логистический мегахаб в Колине.



«Это самый большой хаб Toyota в Европе с мощностью до 350 000 автомобилей в год», — сказал Роберт Кимл, президент Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, в интервью.



420 миллионов чешских крон инвестиций

Общий объем инвестиций составит 17 миллионов евро, или более 420 миллионов крон, и в один момент на площадке может находиться 18 000 автомобилей. Хаб будет обслуживать всю Центральную Европу, включая Германию, Австрию, Словакию, Венгрию и Польшу в дополнение к Чешской Республике.



«Сейчас мы, Toyota, пытаемся превратиться из производителя автомобилей в компанию, которая предоставляет своим клиентам мобильные услуги. Мы хотим сделать это, расширив портфель видов деятельности, которыми занимаемся. Один из шагов, который мы, как производственный резерв, предпримем, — это обслуживание и попытка индивидуализировать автомобили для наших клиентов», — объясняет Кимл.



Хаб должен повысить качество обслуживания и сократить время доставки автомобилей. Он также позволит увеличить количество предпродажных услуг и персонализировать автомобили для клиентов.



Укрепление позиций

«Открытие нашего мегахаба в Колине является важной вехой в нашей логистической стратегии. Этот объект устанавливает новый стандарт в логистике автомобилей», — говорит Жан-Кристоф Девиль, вице-президент по цепочке поставок Toyota Motor Europe.



«Инвестиции в размере 17 миллионов евро демонстрируют неизменную приверженность Toyota ведению бизнеса в Чешской Республике. Этот стратегический шаг не только укрепляет наше присутствие в Центральной Европе, но и отражает нашу уверенность в потенциале этого региона», — сказал Кимл, отметив, что в настоящее время в хабе работают 50 человек. «Мы направили сотрудников с нашего завода и в то же время наняли других работников на наш завод», — добавляет Кимл.



По железной дороге на другие объекты

Завод в Кельне также укрепил свои железнодорожные связи: он соединен железной дорогой с несколькими европейскими автозаводами Toyota, что позволяет сократить выбросы CO2 при логистике автомобилей.



«Мы соединены с заводами в Англии, Франции и хабами в других местах. В настоящее время около 40% наших перевозок осуществляется по железной дороге, но в будущем мы хотели бы довести этот показатель до 60-70%. Но это зависит от способности чешского железнодорожного коридора справиться с этой нагрузкой», — добавляет Кимл.