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Toyota открывает крупнейший в Европе логистический центр в Чехии
8 ноября 2024
21:00
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Компания Toyota открывает новый логистический центр в Колине, с помощью которого она надеется повысить качество своих услуг и сократить время доставки автомобилей. Инвестиции в него составят более 400 миллионов чешских крон, а вместимость — 350 000 автомобилей.
Toyota укрепляет свои позиции в концерне. Автопроизводитель открывает свой первый логистический мегахаб в Колине.
«Это самый большой хаб Toyota в Европе с мощностью до 350 000 автомобилей в год», — сказал Роберт Кимл, президент Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, в интервью.
420 миллионов чешских крон инвестиций
Общий объем инвестиций составит 17 миллионов евро, или более 420 миллионов крон, и в один момент на площадке может находиться 18 000 автомобилей. Хаб будет обслуживать всю Центральную Европу, включая Германию, Австрию, Словакию, Венгрию и Польшу в дополнение к Чешской Республике.
«Сейчас мы, Toyota, пытаемся превратиться из производителя автомобилей в компанию, которая предоставляет своим клиентам мобильные услуги. Мы хотим сделать это, расширив портфель видов деятельности, которыми занимаемся. Один из шагов, который мы, как производственный резерв, предпримем, — это обслуживание и попытка индивидуализировать автомобили для наших клиентов», — объясняет Кимл.
Хаб должен повысить качество обслуживания и сократить время доставки автомобилей. Он также позволит увеличить количество предпродажных услуг и персонализировать автомобили для клиентов.
Укрепление позиций
«Открытие нашего мегахаба в Колине является важной вехой в нашей логистической стратегии. Этот объект устанавливает новый стандарт в логистике автомобилей», — говорит Жан-Кристоф Девиль, вице-президент по цепочке поставок Toyota Motor Europe.
«Инвестиции в размере 17 миллионов евро демонстрируют неизменную приверженность Toyota ведению бизнеса в Чешской Республике. Этот стратегический шаг не только укрепляет наше присутствие в Центральной Европе, но и отражает нашу уверенность в потенциале этого региона», — сказал Кимл, отметив, что в настоящее время в хабе работают 50 человек. «Мы направили сотрудников с нашего завода и в то же время наняли других работников на наш завод», — добавляет Кимл.
По железной дороге на другие объекты
Завод в Кельне также укрепил свои железнодорожные связи: он соединен железной дорогой с несколькими европейскими автозаводами Toyota, что позволяет сократить выбросы CO2 при логистике автомобилей.
«Мы соединены с заводами в Англии, Франции и хабами в других местах. В настоящее время около 40% наших перевозок осуществляется по железной дороге, но в будущем мы хотели бы довести этот показатель до 60-70%. Но это зависит от способности чешского железнодорожного коридора справиться с этой нагрузкой», — добавляет Кимл.
«Это самый большой хаб Toyota в Европе с мощностью до 350 000 автомобилей в год», — сказал Роберт Кимл, президент Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, в интервью.
420 миллионов чешских крон инвестиций
Общий объем инвестиций составит 17 миллионов евро, или более 420 миллионов крон, и в один момент на площадке может находиться 18 000 автомобилей. Хаб будет обслуживать всю Центральную Европу, включая Германию, Австрию, Словакию, Венгрию и Польшу в дополнение к Чешской Республике.
«Сейчас мы, Toyota, пытаемся превратиться из производителя автомобилей в компанию, которая предоставляет своим клиентам мобильные услуги. Мы хотим сделать это, расширив портфель видов деятельности, которыми занимаемся. Один из шагов, который мы, как производственный резерв, предпримем, — это обслуживание и попытка индивидуализировать автомобили для наших клиентов», — объясняет Кимл.
Хаб должен повысить качество обслуживания и сократить время доставки автомобилей. Он также позволит увеличить количество предпродажных услуг и персонализировать автомобили для клиентов.
Укрепление позиций
«Открытие нашего мегахаба в Колине является важной вехой в нашей логистической стратегии. Этот объект устанавливает новый стандарт в логистике автомобилей», — говорит Жан-Кристоф Девиль, вице-президент по цепочке поставок Toyota Motor Europe.
«Инвестиции в размере 17 миллионов евро демонстрируют неизменную приверженность Toyota ведению бизнеса в Чешской Республике. Этот стратегический шаг не только укрепляет наше присутствие в Центральной Европе, но и отражает нашу уверенность в потенциале этого региона», — сказал Кимл, отметив, что в настоящее время в хабе работают 50 человек. «Мы направили сотрудников с нашего завода и в то же время наняли других работников на наш завод», — добавляет Кимл.
По железной дороге на другие объекты
Завод в Кельне также укрепил свои железнодорожные связи: он соединен железной дорогой с несколькими европейскими автозаводами Toyota, что позволяет сократить выбросы CO2 при логистике автомобилей.
«Мы соединены с заводами в Англии, Франции и хабами в других местах. В настоящее время около 40% наших перевозок осуществляется по железной дороге, но в будущем мы хотели бы довести этот показатель до 60-70%. Но это зависит от способности чешского железнодорожного коридора справиться с этой нагрузкой», — добавляет Кимл.
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