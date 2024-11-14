Новая система повысит безопасность на автомагистралях Чехии

Система дорожного движения (C-ITS) — это проект Европейского союза, направленный на повышение безопасности на автомагистралях, которые являются частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). На прошлой неделе Дирекция дорог и автомагистралей (ŘSD) подписала контракт на внедрение этих систем на тех участках автомагистралей, где поставщик еще не выбран. В других местах контракты уже заключены.



«В последние месяцы мы внедряем системы на участках автострад D1, D2, D5 и D11. Работы будут завершены в первой половине 2025 года. Установки на еще не оборудованных участках автомагистралей D1, D8 и D10 будут завершены к концу 2025 года. После тестирования система будет введена в эксплуатацию в начале 2026 года», — говорится в пресс-релизе регионального управления транспорта.



Система может служить посредником для прямой связи между отдельными транспортными средствами или центрами управления. Вдоль автомагистрали будут установлены блоки C-ITS, подключенные к центрам управления, с которых информация может передаваться водителям. Таким образом, отдельные автомобили также смогут общаться друг с другом.



Проект разделен на две части, стоимость первой составляет 113,35 млн. Стоимость второй части — 113,1 млн крон, стоимость второй части — 54,1 млн крон. Проект состоит из собственно внедрения системы и четырех лет эксплуатации, в течение которых будет осуществляться регулярное обслуживание системы. Реализационная часть наполовину финансируется европейской программой субсидирования CEF (Connecting Europe Facility). Общая стоимость проекта составит 167,45 млн крон.



Более безопасные дороги



Основной целью систем является повышение безопасности и плавности движения, а также эффективное использование данных о дорожном движении.



По мнению ŘSD, информированность водителей является ключом к повышению безопасности дорожного движения. «Система должна помочь предотвратить аварии, в которых автомобиль врезается в объекты на дороге, будь то припаркованный на обочине автомобиль, дорожные работы или животные на дороге. Она также может предотвратить аварии в плохую погоду, например, при гололеде или плохой видимости, о чем она также заранее информирует водителя», — говорит представитель ŘSD Нина Ледвинова.



Кроме того, система может предупреждать водителей об опасном поведении или, например, о том, что перед ними резко тормозят автомобили. «В будущем система должна помогать вспомогательным элементам автомобиля или даже стать частью автономного вождения», — добавила она.



Эксперты по безопасности дорожного движения приветствуют эту систему. «Идея совместной транспортной системы, конечно, правильная. Любая информация, которую мы получаем заранее, к которой можно подготовиться и которая обеспечивает большую безопасность, полезна», — сказал SZ Byznys Йиржи Новотны, инструктор из Группы дорожной безопасности.



Однако, по его словам, проблема будет заключаться скорее в обеспечении доступности для самих пользователей. «Нам нужно установить устройство, это, конечно, будет стоить определенную сумму, а затем мы должны разместить его где-то в автомобиле. С этой точки зрения более функциональным представляется использование существующих приложений, таких как Google или Waze, которые очень широко используются пользователями», — продолжил он.



Несмотря на это, он видит потенциал для системы в будущем. «Если бы систему можно было использовать без необходимости приобретать технический блок, либо с помощью используемых приложений, либо с помощью навигации, которая часто связана с онлайн, система стала бы очень полезной», — добавил Новотны.



Ограниченное использование



Хотя ожидается, что система будет полностью готова к началу 2026 года, водители смогут воспользоваться ее преимуществами лишь в ограниченных масштабах. Поскольку автопроизводители не обязаны устанавливать C-ITS на свои автомобили, они ждут, чем закончатся переговоры между автопроизводителями на уровне ЕС.



Например, Škoda Auto также выжидает. Ни одна из ее моделей, включая самые последние, пока не имеет установленного блока C-ITS. Однако они используют собственную систему Traffication, в рамках которой планируют расширить сотрудничество с VRS.



Traffication может информировать водителя в информационно-развлекательной системе автомобиля о том, что происходит на дороге, и даже предупреждать, если вы въезжаете на автостраду в неправильном направлении. И все это без необходимости открывать приложение каждый раз, когда вы садитесь за руль, поскольку оно всегда работает в фоновом режиме.



Volkswagen устанавливает устройство только в определенные модели, в зависимости от уровня оснащения автомобиля. Впервые оно будет установлено в VW Golf 8 2020 года.



Некоторые автопроизводители устанавливают системы безопасности в неполных версиях. Например, автомобили Audi поддерживают систему безопасности Car2X, которая является одним из подмножеств системы C-ITS.



Однако Министерство транспорта и Региональное транспортное управление ожидают, что водители будут подключаться к полной системе постепенно в течение ближайших лет. Таким образом, с самого начала система будет использоваться в основном в контексте управления дорожным движением с помощью дорожных знаков.