В Чехии с помощью SMS будут предупреждать об окончании техосмотра

Компании и граждане в Чехии будут получать новые уведомления об истекающих сроках техосмотра через SMS-сообщения и электронную почту, без необходимости иметь электронный ящик данных. Система пока не может уведомлять об истечении срока действия обязательного страхования ответственности или виньетки. Водителям приходится самим искать информацию на портале, а виньетки можно найти только на официальном сайте, где также можно активировать оповещения.



Помимо информации о виньетке, ведомство хочет включить в портал электронную оплату административных сборов и готовит доставку водительских удостоверений. Запуск электронной оплаты и доставки прав запланирован на конец срока полномочий правительства, сказал представитель Министерства транспорта Франтишек Емелка.



Доступ для компаний



«Более легкое и быстрое решение вопросов, связанных с транспортом, и получение общей информации из регистров движения теперь будет доступно, наряду с гражданами, и компаниям, которые до сих пор оставались в некотором роде на обочине в этом отношении в рамках государственного управления», — сказал Купка.



До сих пор компании не имели никакой информации из регистров и вынуждены были узнавать обо всем, посещая офис муниципалитета, где они платили за регистрацию своих автомобилей. Теперь им больше не нужно заниматься продажей автомобилей в офисе, они могут подать заявку на смену владельца и оператора через Транспортный портал.



По словам Емелки, в первой половине следующего года можно будет создавать и управлять доверенностями, чтобы законный представитель компании мог, например, выдать доверенность сотруднику или любому другому лицу на управление всеми или отдельными автомобилями компании. На данный момент транспортные вопросы для компаний через Транспортный портал могут решать только их законные представители.



Транспортный портал предоставляет людям доступ к цифровым транспортным услугам с декабря 2022 г. За последние два года портал посетили более 1,5 млн пользователей, которые, в частности, использовали более семисот тысяч просмотров данных Реестра водителей и подали более 210 000 заявлений на получение водительских удостоверений, сообщает министерство. Около 62 000 пользователей установили оповещения об изменении счета баллов с момента запуска функции.