Мэрия Праги одобрила тендер на покупку электропоездов на 142 миллиарда крон

Представление конкурса было одобрено представителями Праги после того, как с ними согласились и советники Среднечешского края, поэтому ничто не мешает объявлению тендера и, согласно предыдущей информации, он должен состояться в конце января.



Прага и Среднечешский край являются соисполнителями тендера, фактический тендер будет вести регион, который является генеральным подрядчиком. Заказчики оценивают продолжительность конкурса от 11 до 13 месяцев. Затраты по контракту примерно пополам будут разделены между регионом и столицей. Необходимые новые электропоезда большой вместимости, получившие обозначение EMU 400, будут закуплены конкурирующим перевозчиком.



Предполагается, что новые поезда будут более вместительными и комфортными для пассажиров. Первоначально планируется иметь 60 автомобилей с возможностью приобретения еще шести в связи с ростом пассажиропотока. В течение 30-летнего срока действия контракта предусмотрена возможность приобретения до 67 дополнительных автомобилей. По словам советника Праги Зденека Коваржика (ODS), контракт также будет включать запланированное расширение железнодорожной сети за счет линии до пражского аэропорта и других линий.



По сравнению с первоначальными планами тендер на Прагу и регион был отложен. В мае этого года Петр Борецкий (СТАН), советник по общественному транспорту Среднечешского края, предсказал, что конкурс будет объявлен в октябре 2024 года, поэтому произошла задержка на несколько месяцев. По ранее предположению, победитель тендера должен был быть выбран в июне 2025 года, а контракт заключен осенью следующего года.



По словам Борецкого, канцелярия губернатора проверила закупки и условия контракта с помощью предварительных консультаций с рынком. «Мы проверили реальность требований к транспортным средствам, в том числе, для проверки сроков поставки», — сказал Борецкий. Прозрачность конкурса важна, все процессы контролировались и контролируются Transparency International.