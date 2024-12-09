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Прага увеличит паузы между отправлениями общественного транспорта

Новости и статьи
3 января 2025
21:00
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Как и в предыдущие годы, в январе и большей части февраля пражский общественный транспорт будет ходить с увеличенными интервалами. Причиной этого является снижение количества пассажиров, которые пользуются метро, трамваями и автобусами. Число пассажиров регулярно снижается примерно на 15%.
Так называемое «праздничное» расписание будет действовать с 6 января по 23 февраля. На линиях метро A и B интервалы будут увеличены на 20-30 секунд в утренние и дневные часы пик, на линии C — на 10-15 секунд.

«По утрам в будние дни интервал будет составлять 5 минут на всех трех линиях. По выходным интервал будет составлять 7-8 минут, за исключением воскресного вечера на линии C — 6 минут», — добавил представитель Ropid Филип Драпал.

На трамваях увеличенные паузы будут сказываться только в пиковое время. Утром и днем единый интервал будет составлять 10 минут, то есть на две минуты больше. На линиях 9, 17 и 22 интервалы движения в пиковое время будут увеличены с 4 до 5 минут.

Что касается автобусов, то будут увеличены перерывы для 56 линий и для обеих троллейбусных линий.

«Стандартный утренний интервал в 6 минут для основных линий будет увеличен до 7,5 минут, а дневной промежуток в 7,5 минут будет увеличен до 10 минут. В будние дни интервалы утреннего пика также будут немного увеличены для маршрутов 58, 59, 107, 123, 135, 136, 143 и 213», — добавил Драпал.

В выходные дни это коснется только линии 125.
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