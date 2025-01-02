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Европейским автомобилем года 2025 стал электромобиль Renault 5

Новости и статьи
13 января 2025
21:00
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Звание «Европейский автомобиль года 2025» получил электромобиль Renault 5 /Alpine A290. Он обошел 42 новых автомобиля, номинированных в этом году. В финальном голосовании экспертного жюри он опередил Alfa Romeo Junior, Citroën C3/ë-C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster и Kia EV3. Жюри состояло из 60 человек.
Маленький Renault отсылает нас к легендарному R5, который был популярным городским автомобилем на рубеже 1970-х и 1980-х годов.

Новый R5 E-Tech Electric — первый электромобиль нового поколения французской компании, построенный на платформе AmpR small для автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Батарея емкостью 52 кВт-ч сочетается с моторами мощностью 150 и 120 лошадиных сил, а запас хода составляет 410 и 312 километров (WLTP). Также доступна базовая версия с батареей емкостью 40 кВт-ч и мотором мощностью 95 лошадиных сил. Новый Renault 5 имеет длину 3,92 метра, 18-дюймовые колеса, широкую колею спереди, многорычажную подвеску сзади и полную массу 1 450 кг.
Опрос проводится европейскими автомобильными журналами с 1964 года. Жюри состоит из профессиональных автожурналистов и в настоящее время включает 60 человек из 23 европейских стран. Чехию там представляет Йиржи Духонь из журнала Automobil Revue. Победителем прошлого года стал Renault Scenic.

В опросе чешских автожурналистов «Автомобиль года» Renault 5 не вошел в финальную пятерку, единственным автомобилем в обоих финалах стал Kia EV3. За награду «Чешский автомобиль года» он будет бороться с Audi A5, BMW X3, Mercedes-Benz G-Class и Skoda Kodiaq.
Автомобили Европа
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