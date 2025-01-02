Европейским автомобилем года 2025 стал электромобиль Renault 5

Маленький Renault отсылает нас к легендарному R5, который был популярным городским автомобилем на рубеже 1970-х и 1980-х годов.



Новый R5 E-Tech Electric — первый электромобиль нового поколения французской компании, построенный на платформе AmpR small для автомобилей с нулевым уровнем выбросов.



Батарея емкостью 52 кВт-ч сочетается с моторами мощностью 150 и 120 лошадиных сил, а запас хода составляет 410 и 312 километров (WLTP). Также доступна базовая версия с батареей емкостью 40 кВт-ч и мотором мощностью 95 лошадиных сил. Новый Renault 5 имеет длину 3,92 метра, 18-дюймовые колеса, широкую колею спереди, многорычажную подвеску сзади и полную массу 1 450 кг.



Опрос проводится европейскими автомобильными журналами с 1964 года. Жюри состоит из профессиональных автожурналистов и в настоящее время включает 60 человек из 23 европейских стран. Чехию там представляет Йиржи Духонь из журнала Automobil Revue. Победителем прошлого года стал Renault Scenic.





В опросе чешских автожурналистов «Автомобиль года» Renault 5 не вошел в финальную пятерку, единственным автомобилем в обоих финалах стал Kia EV3. За награду «Чешский автомобиль года» он будет бороться с Audi A5, BMW X3, Mercedes-Benz G-Class и Skoda Kodiaq.